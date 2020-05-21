"لاعبو ساوثامبتون لا يمررون الكرة لـ ماني"

كشف فيكتور وانياما لاعب وسط مونتريال إمباكت أن ساديو ماني نجم ليفربول حاليا كان يشعر أن لاعبي ساوثامبتون لا يرغبون في تمرير الكرات له حين كان لاعبا في صفوف الفريق.

ساديو ماني النادي : ليفربول ساوثامبتون

الثنائي تزامل في صفوف ساوثامبتون قبل أن يرحل ماني لليفربول ووانياما إلى توتنام.

وقال وانياما في تصريحات أبرزتها جريدة إيفنينج ستاندرد: "كنا مثل عائلة تحت لواء أب واحد وهو ماوريسيو بوكيتينو، لكن أنا وماني كانت علاقتنا الأخوية أكبر".

وأضاف "في وقت ما اقترب ماني مني وقال لي (إنهم لا يريدون تمرير الكرة إلي، فهل يمكن أن تقترب مني أكثر داخل الملعب؟ إنهم لا يريدون رؤيتي أهز الشباك)".

وتابع الدولي الكيني "وافقت على مضض وفي كل مرة كنت أحصل على الكرة كنت أبحث عنه".

وأتم عن زميله السنغالي السابق "أردت أن أعامله بشكل صحيح لأنه رجل جيد ولطيف".

الثنائي تواجه في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 وحصد ماني اللقب تحت أنظار وانياما.

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