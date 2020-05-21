بيان رسمي - رابطة الكرة الإنجليزية تعلن موقف الهبوط والصعود للموسم الجاري

وافقت أندية رابطة كرة القدم الإنجليزية بدرجاتها الثلاثة على أنه لن يتم إلغاء الهبوط حتى لو تم إنهاء الموسم الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلنت رابطة الكرة الإنجليزية في بيان رسمي يوم الخميس: "استئناف الموسم الجاري بشكل الموجود هو الأولوية القصوى لنا، لكننا نتقبل الظروف الجارية وأنها قد تقود إلى إلغاء الموسم".

وواصل "هذا قد يعني أنه في حالة إلغاء الموسم، فترتيب جدول الدوري سيتم احتسابه بالجدارة الرياضية أي معدل حصد النقاط في المباراة الواحدة".

وأكمل "الهبوط والصعود سيستمر كما هو".

وتابع "المباريات الإقصائية ستلعب تحت أي ظرف، لكن لن تزيد عن 4 فرق فقط لكل دوري".

واسترسل "إن طرأ جديد وتسبب في عدم لعب المواجهات الإقصائية، مجلس إدارة رابطة الكرة الإنجليزية سيحدد القرار".

وتابع "مجلس الإدارة يعرف أنه بحاجة لأصوات 51% من كافة الدوريات الثلاثة لدينا لكي يلغى الموسم أو لا يلغى، القرار منوط بكل دوري لاتخاذه".

واسترسل "مبدأ الهبوط بين الدوريات الثلاثة أمر ضروري لتكامل المسابقة وهرم المنافسة، من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدوري الوطني".

وكان صراعا كبيرا قد نشب طيلة الشهر الجاري بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز المهددة بالهبوط من جهة وريك باري رئيس رابطة الكرة الإنجليزية من جهة، والذي هدد بدوره للجوء للقضاء (طالع التفاصيل).

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