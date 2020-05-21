أبطال في الجول - تهاني طوسون.. أسطورة الكرة الطائرة لاعبة القرن في إفريقيا

"توتو" واحد من أبرز أسماء الرياضة النسائية في مصر، إذ نجحت تهاني طوسون لاعبة كرة الطائرة المصرية في كتابة اسمها بحروف من ذهب في التاريخ المصري.

تهاني طوسون تألقت في كرة الطائرة المصرية سواء مع المنتخب أو النادي الأهلي وحققت العديد من الألقاب سواء على المستوى الجماعي أو الفردي.

ونجحت تهاني طوسون في تكليل مجهوداتها بالحصول على لقب لاعبة القرن في إفريقيا.

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النشأة

ولدت تهاني فخري طوسون والشهيرة بـ (توتو) في 22 سبتمبر 1971 بمحافظة المنيا.

بدأت ممارسة الكرة الطائرة منذ الصغر وانضمت إلى مركز شباب المدينة بالمنيا.

خاضت تهاني طوسون ست سنوات في مركز شباب المدينة قبل أن تنتقل إلى صفوف الأهلي لتبدأ رحلتها مع كتابة التاريخ.

تميزت تهاني طوسون في مركز الضاربة وكانت متألقة في مركز شباب المدينة وانضمت لمنتخب مصر قبل الانتقال للأهلي.

البداية مع الطائرة

بدأت تهاني طوسون مشوارها مع الكرة الطائرة في عمر التسع سنوات وتعلقت بهذه اللعبة بسبب شقيقتها أمل.

لم تكمل أمل مشوارها لكن والدها قام بتدعيم تهاني لممارسة اللعبة التي بدأتها أولا في الساحات الشعبية بالمنيا ولفتت الأنظار بشدة.

وقالت تهاني طوسون في حوار سابق مع FilGoal.com: "كان للساحات الشعبية وللمدرسة الابتدائية دور كبير في تعلقي بهذه اللعبة وكان الكابتن جابر عبدالعاطي نجما وقتها وقريبا من عائلتي وهو ما زاد إصراري على اللعب وقد ساعدني ذلك على التألق ومن ثم جاء الانضمام إلى المنتخبات الوطنية التي كانت طريقي للانتقال إلى النادي الأهلي".

انتقال تاريخي للأهلي

تدرجت تهاني طوسون في مراحل الناشئين مع المنتخبات الوطنية لتشارك مع الفريق الأول ولم تكمل 16 عاما ليطلبها الأهلي رسميا.

وكشفت تهاني "انتقلت للأهلي رغم صغر سني في صفقة اعتقد أنها تاريخية وقياسية في ذلك التوقيت".

وأوضحت تهاني طوسون "انتقلت مقابل 5 آلاف جنيه إلى جانب كرات وأدوات رياضية بألفين جنيه وكان عام 1987 تقريبا".

وافقت تهاني طوسون على الانتقال للأهلي رغم تواجدها في الصعيد بمسقط رأسها في المنيا ومن هنا كانت الصعوبة.

رحلة عذاب

وصفت تهاني طوسون بدايتها مع الأهلي برحلة العذاب بسبب السفر المتكرر من المنيا إلى القاهرة لخوض المباريات ثم العودة لاستكمال دراستها.

وقالت تهاني عن ذلك: "بدايتي نفسها مع الأهلي لم تكن صعبة وساعدني على ذلك انتقالي للفريق وأنا لاعبة معروفة من المنتخب وساعدني ذلك على اللعب بشكل أساسي".

وكشفت "الصعوبة كانت في رحلة عذاب شاقة بالسفر من المنيا للقاهرة أكثر من مرة أسبوعيا".

وأوضحت "كان من الصعب عليّ الانتقال إلى القاهرة لأنني كنت أدرس بالثانوية العامة لذلك كنت أخوض المباريات مع الأهلي وأعود للتدرب في المنيا".

وتابع تهاني "أنهيت الثانوية العامة والتحقت بكلية التجارة من أجل التفرغ بشكل أكبر للكرة الطائرة".

وحققت تهاني طوسون أول بطولة مع الأهلي في عام انضمامها الأول عام 1987 وكانت بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

في تلك البطولة لعبت تهاني للأهلي على سبيل الإعارة قبل إتمام الصفقة نهائيا بشكل رسمي.

تلعب تهاني طوسون في مركز الضاربة، ولكن يحتاج ذلك المركز لمعد جيد لإعداد الكرة بصورة سهلة للضارب، ووجدت تهاني ضالتها في اللاعبة منى عبد الكريم لتشكل اللاعبتان ثنائي تاريخي بالنادي الأهلي ومنتخب مصر.

حصلت تهاني طوسون ابنة الـ 16 عاما على جائزة أفضل لاعبة في البطولة لتبدأ من هنا قصة كتابة تاريخ لاعبة القرن في إفريقيا.

تهاني طوسون والتاريخ

قبل ظهور تهاني طوسون كانت كرة الطائرة للسيدات في مصر تعاني بشدة ومتأخرة كثيرا في التصنيف الإفريقي.

الهيمنة كانت من منتخب تونس في السابق مع ظهور قوي لمنتخب كينيا للسيدات.

ظهرت تهاني طوسون مع جيلها وبدأت كتابة التاريخ المصري في كرة الطائرة النسائية.

على مستوى النادي الأهلي هيمن الفريق بقيادة تهاني طوسون على لقب الدوري المصري في الفترة من موسم 88 وحتى 2006 باستثناء لقب وحيد.

وعن اللقب الضائع قالت تهاني: "عام 95 حدثت واقعة غريبة جدا، تواجدنا في ملعب المباراة الأخيرة وفزنا بها يعني التتويج باللقب، ولكن غاب الإداري المسؤول عن الكارنيهات الخاصة باللاعبات".

وكشفت "تم حرمان الفريق من خوض المباراة واحتسبت بخسارتنا لنخسر اللقب بفارق نقطة واحدة، وسيطرنا على كأس مصر من عام 90 وحتى 2006".

وعلى المستوى الإقليمي والقاري، توجت تهاني طوسون بـ12 بطولة إفريقية منهم 8 بطولات كأس الكؤوس و4 أبطال الدوري.

وعربيا فازت مع الأهلي بلقب البطولة العربية 4 مرات في تاريخها وحصدت على لقب أفضل لاعبة أكثر من مرة.

ولم تكتف تهاني طوسون بإنجازاتها مع الأهلي بل كتبت تاريخا يصعب تكراره مع منتخب مصر.

وتوجت تهاني مع المنتخب الوطني بـ 5 ألقاب عربية بواقع بطولتي الأمم العربية وثلاثة ألقاب لدورة الألعاب.

كما حققت تهاني طوسون لقب أمم إفريقيا مع المنتخب أعوام 89 و95 و2003 وكان ذلك هو رصيد مصر من البطولة حتى الآن، إذ لم ينجح المنتخب في الفوز باللقب حتى الآن.

وشاركت تهاني في 5 بطولات عالمية مع المنتخب، لعب ببطولة العالم أعوام 90 و2002 و2006 بجانب كأس العالم عامي 95 و2003.

حصلت تهاني طوسون على خامس أفضل حائط صد في كأس العالم عام 1995 كما حصلت على تاسع أحسن لاعبة في العالم بكأس العالم 2003.

توجت تهاني بالعديد من الجوائز الفردية إذ حصدت على لقب أفضل لاعبة في إفريقيا 35 مرة في 18 عاما بالبطولات المختلفة.

لاعبة القرن

تكلل تألق تهاني طوسون ومشوارها بالحصول على لقب لاعبة القرن في إفريقيا عام 2000.

وعن اللقب قالت تهاني: "لم يكن هناك تكريم وعرفت الأمر بالصدفة، لأن في ذلك التوقيت لم يكن هناك اهتمام بهذا الحدث".

وشددت "حصلت على لقب أفضل لاعبة في إفريقيا 35 مرة خلال 18 عام وتاسع أحسن لاعبة بكأس العالم في اليابان وأفضل خامس حائط صد.. كلها لحظات مؤثرة بالنسبة لي لكن لا يمكن تفضيل بعضها عن الأخر".

وأعربت تهاني طوسون عن سعادتها بالحصول على لقب لاعبة القرن في إفريقيا حتى بعد علمها بالأمر بالصدفة في ذلك التوقيت.

وأشارت تهاني إلى أن اعتبارها أسطورة في اللعبة يعود لـ 3 أمور هامة وهي الفوز بالبطولات والمساهمة في ذلك والاستمرارية لأطول فترة من تحقيق الإنجازات.

التدريب وطلب العودة من الاعتزال

اتجهت تهاني طوسون إلى التدريب بعد اعتزالها اللعبة وقامت بالتدريب في النادي الأهلي قبل أن تتولى قيادة الفريق الأول لسيدات هيليوبوليس ثم الشمس.

تولت تهاني طوسون ايضا قيادة منتخب الناشئات ومن بعده السيدات لكن حدثت خلافات بينها وبين مجلس الإدارة في ذلك التوقيت وتقدمت باستقالتها.

وقالت تهاني: "حققت نجاحات طيبة في التدريب وقدت فريق الشمس لتحقيق أول فوز له في تاريخ النادي على الأهلي".

وعن شعورها حول ذلك أوضحت "قدت الشمس بمنتهى الاحترافية، تعلمت هذا من الأهلي، وفخورة بكل ما حققته لمصر والنادي الأهلي".

وبالحديث عن الاختفاء من قيادة المنتخبات أوضحت "ذلك لأنني صاحبة مبدأ ورفضت اختيار عناصر معينة في منتخب الناشئات عندما كنت مدربة وفضلت الاستقالة احتراما لتاريخي".

وكشفت تهاني "حتى وقت قريب تلقيت أكثر من عرض للعودة من الاعتزال وممارسة الكرة الطائرة من جديد لكني رفضت بعد أن حققت كل ما حلمت به ولا يوجد لدي رغبة لعودة غير مبررة عن الاعتزال".

كتبت تهاني طوسون تاريخا يصعب تكراره في كرة الطائرة المصرية، وأشادت من جانبها بالجيل الحالي ورأت أن ندى معوض لاعبة نادي الشمس المحترفة بأحد الجامعات الأمريكية قد تكون خليفتها، كما أثنت على تألق فريدة العسقلاني وآية الشامي.

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