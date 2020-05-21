اللجنة الأولمبية: النشاط الرياضي سيعود.. "كورونا مستمر لـ2020 على الأقل"

قال حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية إن هناك خطة نظرية لاستئناف النشاط الرياضي رغم تفشي فيروس كورونا.

صرح كمال عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "كنت أول من صرحت بتأجيل الأولمبياد، وفي استقراء جديد للوضع الحالي، فإن النشاط سيعود في ظل المعايشة والتعايش رغم أننا أمام جائحة في منتهى الخطورة غير مسبوقة منذ تفشي الإنفلونزا الإسبانية قبل 100 عام".

وأضاف "جزء من التقدم العلمي هو التعامل مع الأزمة بالتعايش أو العلاج، فالأمر لا يتعلق بأسبوعين بل فيروس مستمر وتنخفض المعدلات ثم تظهر موجة جديدة لفترة من الوقت لا يعلمها أحد، فهو مستمر معنا لنهاية 2020 على الأقل".

وأشار "سنبدأ الاحترازات ليعود النشاط في حدود الممكن، وفي منتهى الجدية، وتعديلات في أشكال ممارسة النشاط والتدريبات بالألعاب المختلفة، ندرس المخاطر في ممارسة الرياضات المختلفة، كل رياضة بها تلاحم يرفع معدلات الخطورة".

وأوضح حسن كمال "نحن في مرحلة الانتشار المجتمعي بمعنى لا يعرف أحد من أين يأتي الوباء، لذا لا بد من الحرص بأن كل من حولك قد يكون مصابا بالعدوى".

وأتم تصريحاته "بعض الرياضات قابلة للتعديل. في كرة القدم، التدريبات في أول مرحلة ستكون بشكل متباعد وبدنية أو تسديدات وتمريرات وركلات جزاء ثم التحام تدريجي مع الاطمئنان على حالة اللاعبين أولًا بأول".

النشاط الرياضي متوقف في مصر منذ منتصف مارس الماضي، وسيستمر التوقف حتى منتصف يونيو المقبل على الأقل حسب إعلان رئيس الوزراء.

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