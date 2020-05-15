تقرير يوناني: اهتمام سويسري بضم عمرو وردة

الجمعة، 15 مايو 2020 - 18:18

كتب : FilGoal

عمرو وردة

دخل عمرو وردة لاعب باوك اليوناني دائرة اهتمام نادي يانج بويز السويسري، وفقا لتقارير يونانية.

إذاعة Live sport-fm اليونانية كشفت رغبة نادي يانج بويز في التعاقد مع عمرو وردة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يانج بويز السويسري ليس أول فريق يُظهر اهتمامه بضم وردة، بعد رحيل الأخير عن لاريسا اليوناني، فيتنافس الثنائي التركي سيفاسبور ومالاطيا سبور على التعاقد مع اللاعب أيضا.

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وأشارت الإذاعة اليونانية إلى رغبة وردة في الرحيل بشكل نهائي عن اليونان، وهو ما قد يحدث قريبا.

ولم يتحرك يانج بويز بشكل رسمي حتى الآن من أجل ضم وردة، نفس حال سيفاسبور ومالاطيا سبور، وفقا للتقرير اليوناني.

قبل توقف مسابقة الدوري السويسري، تقاسم يانج بويز الصدارة مع سانت جاليان برصيد 45 نقطة من 23 مباراة، بينما جمع بازل 40 نقطة.

عمرو وردة فُسخ تعاقده مع لاريسا اليوناني لأسباب تأديبية خطيرة، وفقا لبيان النادي اليوناني (طالع التفاصيل).

وكذّب اللاعب بيان النادي عبر FilGoal.com قائلا إن السبب خلافات شخصية بين رؤساء الناديين (طالع التفاصيل).

وكشف رئيس النادي سبب رحيل المحترف المصري لعدم التزامه لحضور التدريبات (طالع التفاصيل).

وخاض وردة البالغ 26 عاما 23 مباراة الموسم الجاري محليا وسجل 7 وصنع 6 أهداف.

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