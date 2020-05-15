خبر في الجول – المصري يشكو التوأم للأوليمبية ويلجأ للقضاء

الجمعة، 15 مايو 2020 - 19:47

كتب : أيمن عيد

حسام حسن - إبراهيم حسن - سموحة

لجأ مجلس إدارة النادي المصري للقضاء ضد التوأم حسام وإبراهيم حسن مدربا الفريق السابقين، فيما قدم شكوى ضدهما في اللجنة الأوليمبية أيضا.

وقال سمير حلبية رئيس النادي المصري في تصريحات لـFilGoal.com: "قدمنا شكوى في محكمة بورسعيد ضد الجهاز الفني السابق لفريق الكرة بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، بالإضافة إلى اتحاد الكرة".

وأضاف "فوجئنا بقرار من اتحاد الكرة بصرف راتب شهر إلى الجهاز الفني السابق بناء على شكوى تم تقديمها ضد النادي المصري للمطالبة بمستحقات مالية من النادي".

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حلبية واصل "اتحاد الكرة لم يخطرنا بأي شيء بخصوص الشكوى المقدمة ضد النادي، وكيف يصدر قراره ضدنا ونحن لم نٌستدعى لتوضيح موقفنا؟ لذا تقدمنا بشكوى ضد اتحاد الكرة بالقضاء".

رئيس المصري أتبع "قدمنا شكوى أيضا ضد الجهاز الفني الأسبق في اللجنة الأوليمبية، للمطالبة برد شهرين قد حصل عليهما مقدم تعاقد، و فوجئنا برحيل الجهاز عن تدريب الفريق، كما أن هناك ملاحظة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص هذا الشأن".

حلبية أكمل "اتحاد الكرة ليس طرفاً في حل النزاعات، وكان المفترض مناقشة حل هذا الأمر أمام المحكمة الرياضية باللجنة الأوليمبية، ولكن اتخذنا خطواتنا للحفاظ على حقوق النادي المصري سواء أمام القضاء أو المحكمة الرياضية".

وأتم "اتفقنا مع إيهاب جلال على إنهاء التعاقد بالتراضى. يتبقى له مستحقات لم يطالب بها، الأمور المالية بيننا انتهت بشكل محترم وبالتراضي".

كان حسام حسن قد رحل عن تدريب المصري منتصف الموسم الماضي بعد ثلاثة مواسم ونصف مع الفريق، قبل أن يتولى إيهاب جلال المهمة خلفا لمصطفى يونس وميمي عبد الرازق، ويستمر مع الفريق لحين رحيله خلال فبرار الماضي وتولي طارق العشري المهمة بدلا منه.

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