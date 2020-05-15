فيديو في الجول - الذكرى الـ18 لقذيفة زيدان التي أهدت ريال مدريد التاسعة

بقذيفة مدوية، حصد ريال مدريد التاسعة. 18 عاما مرت على نهائي ريال مدريد وباير ليفركوزين.

روبيرتو كارلوس أرسل عرضية خيالية من اليسار، وقابلها زين الدين زيدان بتصويبة على الطائر بيسراه، سكنت شباك الألمان وأعلنت فوز الفريق الملكي.

الفوز أهدى ريال مدريد اللقب التاسع لدوري أبطال أوروبا، فيما حرم باير ليفركوزين من اللقب الأول، وليكونوا قد خسروا الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا في بضعة أيام.

شاهد الهدف بطريقة مختلفة.

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