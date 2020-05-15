حقق ما لم يحققه أحد من قبل.. زياش أفضل لاعب في أياكس للمرة الثالثة تواليا

فاز المغربي حكيم زياش بجائزة أفضل لاعب في أياكس الهولندي للمرة الثالثة على التوالي.

حكيم زياش النادي : أياكس أياكس

وصار المغربي أول لاعب يحصد الجائزة 3 مواسم متتالية منذ بدء تقديمها عام 1993 داخل جدران النادي.

وسبق أن فاز الأوروجوياني لويس سواريز بالجائزة عامين متتاليين في 2009 و2010، وكذلك الحارس ياسبر سيليسين عامي 2015 و2016.

زياش قال عبر موقع النادي الرسمي: "هذا ليس مملا أبدا. كان يجب على الآخرين بذل قصارى جهدهم".

وتابع عن تألقه في مباريات دوري أبطال أوروبا "كانت هذه نقطة مهمة هذا العام. ولكن اعتقد أن اللحظة الأفضل أمام ليل. كان ذلك تأكيدا لي على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

أياكس حرص على توديع لاعبه حكيم زياش بأفضل طريقة ممكنة، حيث أصدر فيلما وثائقيا باسم "زياش.. ساحر أمستردام" والدته وجهت له رسالة: "أنا سعيدة للغاية من أجلك وأتمنى لك النجاح في مغامرتك الجديدة، واصل اللعب بشكل جيد وتصرف بطريقة مهذبة مع الجميع، أنا فخورة للغاية بك" pic.twitter.com/ZC16EEfpjz — FilGoal (@FilGoal) May 15, 2020

زياش خاض الموسم 35 مباراة الموسم الجاري في جميع المسابقات سجل 8 وصنع 21.

المغربي البالغ 27 عاما سينتقل مطلع الموسم المقبل لصفوف تشيلسي الإنجليزي بعدما تمت الصفقة مقابل 40 مليون يورو.

What was your favourite moment of magic last season? 🎩🐇#WizardOfAMS // Player of the Year pic.twitter.com/P68w3qreUd — AFC Ajax (@AFCAjax) May 15, 2020

بينما فاز الأمريكي الشاب سيرجنت ديست بجائزة ماركو فان باستن لموهبة العام في النادي.

وقال الظهير الأيمن: "كنت أتدرب وسمعت أن هناك مقابلة. لم أكن أعلم أن الأمر يتعلق بهذا الأمر، هذا يعطيني الدافع لتطوير نفسي أكثر".

وقال مدربه أريك تين هاج الذي سلمه الجائزة: "لقد أظهرتك إمكانياتك، وتستحق الجائزة".

ديست خاض موسمه الأول مع الفريق الأول لـ أياكس خاض 36 مباراة وسجل هدفين وصنع 6.

الجدير بالذكر أن الموسم لم يكتمل محليا في هولندا بعد إلغاء الموسم، وكذلك ودع النادي الهولندي الدوري الأوروبي أمام خيتافي الإسباني.

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