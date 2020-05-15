حقق ما لم يحققه أحد من قبل.. زياش أفضل لاعب في أياكس للمرة الثالثة تواليا

الجمعة، 15 مايو 2020 - 19:56

كتب : FilGoal

حكيم زياش - أياكس

فاز المغربي حكيم زياش بجائزة أفضل لاعب في أياكس الهولندي للمرة الثالثة على التوالي.

حكيم زياش

النادي : أياكس

أياكس

وصار المغربي أول لاعب يحصد الجائزة 3 مواسم متتالية منذ بدء تقديمها عام 1993 داخل جدران النادي.

وسبق أن فاز الأوروجوياني لويس سواريز بالجائزة عامين متتاليين في 2009 و2010، وكذلك الحارس ياسبر سيليسين عامي 2015 و2016.

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زياش قال عبر موقع النادي الرسمي: "هذا ليس مملا أبدا. كان يجب على الآخرين بذل قصارى جهدهم".

وتابع عن تألقه في مباريات دوري أبطال أوروبا "كانت هذه نقطة مهمة هذا العام. ولكن اعتقد أن اللحظة الأفضل أمام ليل. كان ذلك تأكيدا لي على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

زياش خاض الموسم 35 مباراة الموسم الجاري في جميع المسابقات سجل 8 وصنع 21.

المغربي البالغ 27 عاما سينتقل مطلع الموسم المقبل لصفوف تشيلسي الإنجليزي بعدما تمت الصفقة مقابل 40 مليون يورو.

بينما فاز الأمريكي الشاب سيرجنت ديست بجائزة ماركو فان باستن لموهبة العام في النادي.

وقال الظهير الأيمن: "كنت أتدرب وسمعت أن هناك مقابلة. لم أكن أعلم أن الأمر يتعلق بهذا الأمر، هذا يعطيني الدافع لتطوير نفسي أكثر".

وقال مدربه أريك تين هاج الذي سلمه الجائزة: "لقد أظهرتك إمكانياتك، وتستحق الجائزة".

ديست خاض موسمه الأول مع الفريق الأول لـ أياكس خاض 36 مباراة وسجل هدفين وصنع 6.

الجدير بالذكر أن الموسم لم يكتمل محليا في هولندا بعد إلغاء الموسم، وكذلك ودع النادي الهولندي الدوري الأوروبي أمام خيتافي الإسباني.

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