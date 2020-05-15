اختفوا في ظروف غامضة - محمود سمير.. زميل صلاح والنني الذي حرمته الديون من الاستمرار مع الزمالك

تحدثنا قبل أيام عن علاء كمال الذي انضم للزمالك في موسم واحد مع أيمن عبد العزيز وهاني سعيد وجونيور أجوجو والبرازيلي ريكاردو.

وانضم علاء كمال للزمالك قادما من المقاولون العرب، ومعه زميله الذي ارتبط اسمه به باستمرار، محمود سمير.

محمود سمير.. لاعب الوسط الذي انضم للزمالك مع علاء كمال ورحل معه أيضا بعد موسم واحد عائدا للمقاولون العرب بسبب الديون.

اقرأ حكاية علاء كمال من هنا

اختفوا في ظروف غامضة.. سلسلة يقدمها لكم FilGoal.com يوميا في شهر رمضان عن مجموعة من لاعبي الأهلي والزمالك الذين انضموا لقطبي الكرة المصرية ولم يحالفهم الحظ في المشاركة، وبعد الرحيل اختفوا تماما عن أعين جماهير كرة القدم في مصر.

ليعود FilGoal.com ويلقي عليهم الضوء ويسرد لكم قصتهم مع كرة القدم وأين اختفوا بعد الرحيل عن الأهلي والزمالك وأين هم الآن.

وضيف هذه الحلقة محمود سمير لاعب وسط الزمالك السابق.

وتواصل FilGoal.com مع محمود سمير للحديث عن الفترة التي قضاها في الزمالك وماذا فعل بعدما رحل عن القلعة البيضاء.

وكل ما يلي جاء على لسان محمود سمير في حواره مع FilGoal.com.

البداية

"بدأت في ناشئين نادي النيل وعمري 14 عاما ولعبت معهم 3 سنوات، ثم انتقلت إلى الأهلي لمدة 3 شهور ورحلت بسبب عدم قيدي وعدت مرة أخرى لنادي النيل".

"وفي إحدى مباريات الناشئين أمام المقاولون العرب سجلت 3 أهداف "هاتريك"، ليتعاقد معي ذئاب الجبل وعمري 18 عاما، وبعد فترة قصيرة تم تصعيدي للفريق الأول عندما كان الفريق يلعب في دوري الدرجة الثانية مع حسن شحاتة".

"بعدها تأهل الفريق للدوري الممتاز وكنت أشارك معه بشكل منتظم وسجلت 25 هدفا في 3 مواسم".

الانضمام للزمالك

"في عام 2008 دخل الأهلي في مفاوضات معي ولكني انتقلت للزمالك لأنها كانت رغبتي وحسمت الصفقة لصالح الأبيض بانتقالي أنا وعلاء كمال".

"لم يكن لدي رهبة في البداية لأنني كنت أرغب بالانضمام للزمالك وأريد حجز مكان أساسي في التشكيل رغم الأزمات الإدارية وتغيير مجلس الإدارة أكثر من مرة وأيضا الجهاز الفني".

"سجلت مع الزمالك 3 أهداف وتدربت مع 3 مدربين وهم هولمان وأحمد رفعت ودي كاستال".

الرحيل

"رحلت رفقة علاء كمال عن الزمالك وعدنا للمقاولون العرب بسبب الخلاف المادي بين الناديين، لكنني كنت أرغب في الاستمرار مع القلعة البيضاء".

"بعد العودة للمقاولون لعبت 3 مواسم مع الفريق وسجلت 17 هدفا وكانت فترة جيدة لي في الملاعب".

"وخلال هذه الفترة ظهر معنا في الفريق الثنائي محمد صلاح ومحمد النني".

"بعدها انتقلت للاتحاد السكندري لألتحق بزميلي علاء كمال هناك الذي سبقني بهذه الخطوة قبل سنة".

"لعبت مع الاتحاد 3 مواسم مع ماكيدا ومحمد عمر وأحمد ساري ومحمد نور وشاركت أيضا في احتفالية المئوية الخاصة بالنادي أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي".

"تركت الدوري المصري وانتقلت إلى الدوري السعودي ولعبت مع نادي الهجرة لمدة موسمين في الدرجة الثانية".

"وقررت الاعتزال في سن الـ30".

بعد الاعتزال

"اتخذت القرار بمفردي رغم توقيعي قبلها لنادي الداخلية مع علاء عبد العال، لكنني أخبرته برغبتي في الاعتزال وكان يعتقد أنني سأوقع لناد آخر".

"لذلك ظل يحتفظ بالعقود معه حتى انتهاء فترة القيد ليتأكد أنني لن أنتقل لأي فريق آخر".

"وبعدها ابتعدت عن كرة القدم تماما وراض بما قدمته في الملاعب وبمسيرتي".

"بعد الاعتزال اتجهت للعمل الخاص وأملك شركة مستلزمات طبية وأركز على عملي الخاص".

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