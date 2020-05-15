نادر السيد يجيب لـ في الجول: لماذا لعب في الأهلي وعمل داخل قناة النادي بعد الاعتزال

الجمعة، 15 مايو 2020 - 16:44

كتب : أحمد العريان

نادر السيد مع الزمالك

لماذا انتقل نادر السيد إلى الأهلي بعد سنين من الانتماء إلى الزمالك؟ ولماذا قبل العمل في قناة الأهلي بعد الاعتزال رغم زملكاويته؟

يرى نادر السيد أن اللعب للأهلي كان بهدف واحد فقط هو التواجد مع منتخب مصر، وهذا ما لم يتحقق وهو الأمر المحزن بالنسبة له.

نادر السيد يشرح لـFilGoal.com سبب اختياره العمل داخل قناة الأهلي بعد اعتزاله، ما لا يؤثر على انتماءه للزمالك أيضا في رأيه.

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شاهد تصريحات نادر السيد من هنا.

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