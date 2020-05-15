نادر السيد يجيب لـ في الجول: لماذا لعب في الأهلي وعمل داخل قناة النادي بعد الاعتزال

لماذا انتقل نادر السيد إلى الأهلي بعد سنين من الانتماء إلى الزمالك؟ ولماذا قبل العمل في قناة الأهلي بعد الاعتزال رغم زملكاويته؟

يرى نادر السيد أن اللعب للأهلي كان بهدف واحد فقط هو التواجد مع منتخب مصر، وهذا ما لم يتحقق وهو الأمر المحزن بالنسبة له.

نادر السيد يشرح لـFilGoal.com سبب اختياره العمل داخل قناة الأهلي بعد اعتزاله، ما لا يؤثر على انتماءه للزمالك أيضا في رأيه.

شاهد تصريحات نادر السيد من هنا.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

هدف لا ينسى - صاروخ سمير كمونة في نهار رمضان

سبب غريب يبعد مدرب أوجسبورج عن فريقه في عودة الدوري الألماني

ميسي غير متفائل بمستقبل برشلونة في دوري الأبطال

إسماعيل يوسف يروي جلسته مع السعيد قبل التوقيع للزمالك

أيمن أشرف يروي ماذا فعل في الزمالك وتحديه بعض أعضاء إدارة الأهلي

الزمالك يعيد فتح ملف نادي القرن