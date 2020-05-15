تقارير: الإفراج عن حمدي النقاز

قالت تقارير صحفية تونسية يوم الجمعة إن السلطات المحلية أفرجت عن اللاعب حمدي النقاز بعدما حكمت المحكمة بسجنه 4 أشهر مع تأجيل التنفيذ.

حمدي النقاز النادي :

وأشارت صحيفة تونس الرقمية إلى أن النقاز (27 عاما) غادر السجن الذي ظل به منذ 30 إبريل الماضي.

وألقت الشرطة القبض على النقاز بعدما أوقفته وهو يقود سيارة أثناء فترة حظر التجوال وحين طلب منه مسؤول الاطلاع على رخصة القيادة تعدى عليه لفظيا اللاعب التونسي.

وفسخ النقاز عقده مع الزمالك في فبراير الماضي بحجة عدم حصوله على مستحقاته وحصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتغريم النادي مليون و300 ألف دولار.

video:1

ولعب النقاز للزمالك من يناير 2018 وتوج مع الفريق بأربعة ألقاب.

وانتقل النقاز، الذي شارك في 21 مباراة دولية مع منتخب تونس، إلى فريق سودوفا الليتواني.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

هدف لا ينسى - صاروخ سمير كمونة في نهار رمضان

سبب غريب يبعد مدرب أوجسبورج عن فريقه في عودة الدوري الألماني

ميسي غير متفائل بمستقبل برشلونة في دوري الأبطال

إسماعيل يوسف يروي جلسته مع السعيد قبل التوقيع للزمالك

أيمن أشرف يروي ماذا فعل في الزمالك وتحديه بعض أعضاء إدارة الأهلي

الزمالك يعيد فتح ملف نادي القرن