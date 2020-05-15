تقارير: الإفراج عن حمدي النقاز

الجمعة، 15 مايو 2020 - 14:40

كتب : FilGoal

حمدي النقاز - الزمالك - المصري

قالت تقارير صحفية تونسية يوم الجمعة إن السلطات المحلية أفرجت عن اللاعب حمدي النقاز بعدما حكمت المحكمة بسجنه 4 أشهر مع تأجيل التنفيذ.

وأشارت صحيفة تونس الرقمية إلى أن النقاز (27 عاما) غادر السجن الذي ظل به منذ 30 إبريل الماضي.

وألقت الشرطة القبض على النقاز بعدما أوقفته وهو يقود سيارة أثناء فترة حظر التجوال وحين طلب منه مسؤول الاطلاع على رخصة القيادة تعدى عليه لفظيا اللاعب التونسي.

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وفسخ النقاز عقده مع الزمالك في فبراير الماضي بحجة عدم حصوله على مستحقاته وحصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتغريم النادي مليون و300 ألف دولار.

ولعب النقاز للزمالك من يناير 2018 وتوج مع الفريق بأربعة ألقاب.

وانتقل النقاز، الذي شارك في 21 مباراة دولية مع منتخب تونس، إلى فريق سودوفا الليتواني.

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