فوت 20 – كيف تكون فريقك الإيطالي بـ50 ألف "كوين"

انتهينا خلال الحلقات السابقة من شرح مبادئ "ألتيميت تيم" في "فيفا 20" لمن أراد أن يلعب هذا الطور الشيق لأول مرة.

لذا حان الوقت الآن على اختيار أفضل تشكيل في كل دوري أو طبقا للجنسية لكننا سنسير طبقا للدوري لأنه الشائع بشكل أكبر.

والحلقة الثالثة ستكون في الدوري الإيطالي بعدما تطرقنا لفريق الدوري الإنجليزي والإسباني في الحلقتين السابقتين.

فوت 20 – كيف تكون فريقك الإنجليزي بـ50 ألف "كوين"

فوت 20 – كيف تكون فريقك الإسباني بـ50 ألف "كوين"

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار تتغير في كل أسبوع لذا سنركز على متوسط الأسعار حاليا.

لنبدأ مع اختيارات فريق الدوري الإيطالي دون أن يزيد عن 50 ألف كوين.

حارس مرمى: سالفاتوري سيريجو – تورينو

بطاقة الحارس الإيطالي المخضرم 84 ويعد من أبرز الحراس الأرخص المتواجدين في اللعبة وفي الدوري الإيطالي.

تتراوح قيمته بين 3500 كوين إلى 5000.

مع إضافة أسلوب تناغم "Glove" تصل أغلب قدراته لأرقام عالية، أهمها التصديات إلى 99، والتمركز إلى 99.

قلب دفاع: ستيفان دي فري - إنتر

الهولندي مدافع إنتر وبطاقة 84 يعد من الأفضل دفاعيا في الدوري الإيطالي، لكن يعاب عليه قدرته البدنية الضغيفة وكذلك البطئ.

لذلك استخدام أسلوب تناغم "Anchor" يعزز من قدراته الدفاعية وكذلك البدنية والسرعة لتصل إلى 71.

سعر يتراوح بين 4500 و6000 كوين.

قلب دفاع: أليسيو رومانيولي – ميلان

نفس الأمر ينطبق على مدافع الروسونيري وبطاقته التي تبلغ 83.

لذلك استخدام أسلوب تناغم "Anchor" يعزز من قدراته الدفاعية وكذلك البدنية والسرعة لتصل إلى 68.

وسعره يتراوح بين 3200 و5000 كوين.

ظهير أيسر: ثيو هيرنانديز – ميلان

أسرع ظهير أيسر في الدوري الإيطالي بسرعة تصل إلى 92، ليس الأفضل دفاعيا لكن سرعته تحل مشكلة بطئ الدفاع بعض الشيء وجيد في المساندة الهجومية.

للتغلب على ضعف بطاقته الـ 76 دفاعيا قد تستخدم أسلوب تناغم "Sentinel" لزيادة قدراته الدفاعية إلى 81 والبدنية إلى 84.

سعره يتراوح بين 1500 إلى 3000 كوين.

ظهير أيمن: كيفين مالكوي – نابولي

الفرنسي صاحب بطاقة متوسطة 78 لكنه يمتلك قدرات متوازنة خاصة في الشق الدفاعي ويمتاز بالسرعة.

أسلوب تناغم "Guardian" يرفع من قدراته الهجومية والمراوغة لتصل إلى 85 وكذلك الدفاعية لتصل إلى 86.

ويصل سعره إلى 2000 كوين.

خط وسط: آلان – نابولي

من أجل السيطرة الدفاعية على خط الوسط لا يوجد أفضل من آلان وبطاقته 85.

قدرات دفاعية هائلة وتغطية وقوة بدنية تساعده على اللعب طيلة الـ 90 بنفس الأسلوب مع زيادة هجومية مقبولة.

أسلوب تناغم "HAWK" سيكون رائعا له خاصة أنه سيرفع قدراته على مستوى السرعة لتصل إلى 80، وكذلك التسديد والقوة البدنية لتصل إلى 89.

سعر بطاقته يصل إلى 10000 كوين، لكن "الغالي ثمنه فيه".

خط وسط: رادجا ناينجولان – كالياري

لمزيد من القوة في خط الوسط بدنيا وفنيا تواجد البلجيكي سيكون مفيدا بجوار الآن، لأن الثنائي يكمل بعضه البعض.

بطاقة 83، مع توازن بين القدرات الدفاعية والهجومية وإذا استخدمت أسلوب تناغم "Engine" سيكون جيدا إذا سترفع قدراته في التمرير وكذلك المراوغة والسرعة.

والأهم أن سعر بطاقته يتراوح بين 2000 و3000 كوين.

جناح أيمن: خوان كوادرادو – يوفنتوس

ظهير يوفنتوس ستتمكن في اللعبة من استخدامه في مركزه الأساسي، كجناح أيمن ببطاقة 83.

تصل سرعته إلى 91، لكن يعاب عليه قدرته على الإنهاء ضعيفة.

أسلوب تناغم "Finisher" يرفع من قدرته على التسديد لتصل إلى 82 وكذلك قدراته البدنية لتصل إلى 72.

وسعره لا يزيد عن 4000 كوين.

جناح أيسر: دوجلاس كوستا – يوفنتوس

الأسرع في الدوري الإيطالي بسرعة تصل إلى 94 وبطاقة 84.

سعره قد يصل إلى 7000 ومن أكثر اللاعبين الذي تزداد قيمتهم سريعا في سوق الانتقالات.

قدم يسرى قوية وسعره وقدراته على تخطي المدافعين مع أسلوب تناغم "DeadEye" تصل قدراته في التسديد إلى 84 والتمرير إلى 86.

مهاجم: لاوتارو مارتينيز – إنتر

مهاجم إنتر بدأ الموسم ببطاقة 81 ومع تغييرات الشتاء أصبح يمتلك بطاقة 84 بسعر يصل إلى 4000 كوين.

قدراته بدنية كبيرة في الاحتفاظ بالكرة والسرعة والإنهاء.

ومع أسلوب تناغم "Finisher" سيكون لديه الفرصة لرفع قدراته على التسديد لتصل إلى 90 وكذلك بدنيا لتصل إلى 88.

مهاجم: أنتي ريبيتش – ميلان

قد يكون اختيارا غريبا بعض الشيء، إلا أن الكرواتي وبطاقته 80 من أسرع المهاجمين الأرخص سعرا في الدوري الإيطالي، نظرا لقيمة لورينزو إينسيني ودريس ميرتينز العالية.

سعره يصل إلى 3000 كوين، عكس ثنائي نابولي الذي تتخطى قيمتهما الـ 20000.

مع أسلوب تناغم "sniper" تزداد قدرته على التسديد لتصل إلى 88 وكذلك المراوغة إلى 86 فضلا عن سرعته الأساسية وهي 88.

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