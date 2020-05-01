فوت 20 – كيف تكون فريقك الإنجليزي بـ50 ألف "كوين"

انتهينا خلال الحلقات السابقة من شرح مبادئ "ألتيميت تيم" في "فيفا 20" لمن أراد أن يلعب هذا الطور الشيق لأول مرة.

لذا حان الوقت الآن على اختيار أفضل تشكيل في كل دوري أو طبقا للجنسية لكننا سنسير طبقا للدوري لأنه الشائع بشكل أكبر.

والبداية ستكون في الدوري الإنجليزي.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار تتغير في كل أسبوع لذا سنركز على متوسط الأسعار حاليا.

وفي الوقت ذاته يجب القول إن الدوري الإنجليزي متوسط أسعاره هي الأغلى دائما أكبر من الإيطالي والإسباني والألماني والفرنسي.

في حراسة المرمى

كاسبر شمايكل 2800 إلى 3000 كوين

الحارس الدنماركي يأتي بـ"كارت" قدرته تساوي 83 وهو جيد للغاية.

ما يميز حارس ليستر سيتي هو قدرته على القيام بتصديات كثيرة ولديه رد فعل سريع.

مع وضع "كيمستري" القفاز "Glove" فستصل بعض قدراته لـ97 والتمركز سيصل لـ94.

في الدفاع

جو جوميز

مدافع ليفربول يأتي بكارت يصل إلى 80 ويمكنك شرائه بـ2800 كوين.

ما يعيب جوميز هو دقة التمرير ولكنه سريع ويمكنه القفز جيدا وجيد في التدخلات الفردية.

لكن احذر إن كنت تواجه لاعبين من عينة وسام بن يدر أو مبابي وميسي فالدفاع سيصبح صعبا.

للتغلب على دقة التمرير يمكنك الاستعانة بـ"كيمستري" Catalayst إذ أنها سترفع دقته إلى 72.

فيكتور ليندلوف

نعم ربما لا أحد يفكر في المدافع السويدي إذ أنه ليس أفضل المتاحين ولكن بالنظر للعديد من الآراء فهذا الكارت حصل على إشادات كبيرة.

يأتي بقوة 81 ومن أفضل مميزاته هي التمركز الجيد وربما أحيانا الصعود مع فريقك لمنتصف الملعب لبناء الهجوم.

ما يعيبه هو السرعة لذا يمكنك وضع "كيمستري" guardian ليصل سرعة ركضه إلى 79 وقدرته الدفاعية إلى 93.

ليندلوف يأتي بسعر 1300 كوين فقط.

دافينسون سانشيز

مدافع توتنام يعد أحد أبرز المدافعين في اللعبة بطاقة تصل لـ83.

مشكلته الأساسية تتعلق بدقة التمريرة لكن القوة البدنية واستخلاص الكرات فحدث ولا حرج.

تصل قيمة الكارت لـ3300 كوين.

الظهير الأيمن

جواو كانسيلو – آرون وان بيساكا

لاعب مانشستر سيتي كانسيلو بطاقته تصل لـ84 وهي بسعر 9900 كوين.

ما يميز كانسيلو هو سرعته التي تصل لـ90 وسرعة ركضه بالكره تصل لـ84 ودقة تمريراته 80.

يعيبه فقط ضعف قوته البدنية لكن في حال تمركزت به بشكل جيد نسبة استخلاصك للكرة ستصبح كبيرة.

أما في النصف الآخر في المدينة فإن بيساكا لاعب مانشستر يونايتد بطاقته تأتي بقوة 79.

يعيبه الشق الهجومي لكنه دفاعيا سيقوم بمهمة الظهير الأيمن على أكمل وجه.

وسعر بطاقة بيساكا هو 3900 كوين فقط، لذا إن فكرت في الاستثمار في الهجوم أكثر فهو الخيار الأكثر أمنا بعد كانسيلو.

الظهير الأيسر

لوكاس ديني

حينما يبدأ أي شخص في اللعب بفريق دوري إنجليزي فهو يريد ضم أندرو روبرتسون ظهير ليفربول ولكنه يصل 17 ألف كوين وبطاقته تصل لـ85.

في المقابل فإن لوكاس ديني لاعب إيفرتون بطاقته تصل لـ83 يمكنك ضمه مقابل 4800 كوين فقط.

ديني مميز جدا في السرعات وفي الالتحامات ولديه قدم يساريه تعرف طريقها للمرمى.

دقته كبيرة في الركلات الركنية وفي الركلات الحرة.

ميزة ديني إنه يحمل الجنسية الفرنسية لذا إن راوتك فكرة الاستعانة بكومان على سبيل المثال أمامه لتحافظ على الـ"كيمستري" فحينها لا مشكلة في اختلاف الدوري.

في الوسط الدفاعي

موسى سيسوكو- عبد الله دوكوري

اللاعب الفرنسي يأتي بكارت يصل لـ81 وبسعر 3 آلاف كوين فقط.

قوة بدنية تصل لـ89، سرعة تصل لـ80، دفاع يصل لـ79.

إن كنت تريد زيادة طاقاته فضع "كيمستري" Engine واستمتع به إلى أن تستطيع ضم نجولو كانتي.

في الوسط كذلك يمكنك ضم لاعب واتفورد عبد الله دوكوري.

اللاعب الفرنسي مثل سيسوكو يأتي بطاقة 81.

دوكوري لديه قدمين طويلتين جدا تشعر إنه يتواجد في كل مكان ولا يكل ولا يمل.

لديه مميزات هجومية أكثر من سيسوكو بكثير ويعرف كيف يسدد جيدا.

كل ذلك مقابل 1300 كوين فقط، وشخصيا اعتمدت عليه كثيرا حتى استطعت ضم كانتي، لديه بطاقة أخرى أعلى تصل لطاقة 84 ولكنها مقابل 24 ألف كوين.

جورجينيو فينالدوم

لاعب خط وسط ليفربول طاقته تصل لـ84 وقيمته هي 3700 كوين.

يركض بالكرة بشكل جيد ولديه رؤية جيدة كذلك للتمرير حال الاستعانة بـ"كيمستري" powerhouse.

لكن تحذير لا تعتمد على فينالدوم وحده في وسط الملعب، يجب أن تضع بجواره لاعب آخر دفاعي لأنه يتقدم كثيرا للأمام.

يمكنك وضع فينالدوم CM أو CAM كذلك.

فيليبي أندرسون

بطاقة تصل لـ84 فإن كارت اللاعب البرازيلي يصل لـ8000 آلاف كوين.

يستطيع اللعب في خط الوسط في الناحية اليسرى وسيقدم لك الكثير من التمريرات الجيدة.

لكن لا تعتمد عليه كثيرا في تسجيل الأهداف إلا حال لعبك بخطة 4-2-3-1.

يمكنك أيضا الاعتماد على ماركوس راشفورد وهو تصل بطاقته ذات قوة الـ83 إلى 5 آلاف كوين فقط.

سريع للغاية ويسدد جيدا ولكنه يفقد لياقته البدنية سريعا وغير جيد في الرأسيات.

ويليان

اللاعب البرازيلي الكارت الخاص به يأتي بقوة تصل لـ82.

جيد جدا في الناحية التكتيكية والمساندة الدفاعية وكذلك اللياقة التي لا يفقدها بسهولة ويستطيع إكمال 120 دقيقة دون كلل.

أيضا يتميز ويليان بقدرته الجيدة على إنهاء الفرص إلى أهداف.

ويليان لن تكلفك بطاقته سوى 1800 كوين فقط.

في الهجوم

ومن غيره؟ جيمي فاردي أحد أفضل الهدافين في ألتيميت تيم بكارت يصل قوته لـ85 وبقيمة 6500 كوين فقط.

أحد أكثر التعليقات التي مدحت في فاردي في نسخة اللعبة العام الجاري إنه مثل لاعبي "الأيكونز" أكثر من "الأيكونز" أنفسهم".

ضع "كيمستري" Finisher وقوة تسديدته ستصل لـ90 وقوته البدنية لـ80.

في النهاية لو قمت بضم كل اللاعبين الذين تم ذكرهم هنا في هذا التقرير فسيكلفك ذلك 55300 كوين فقط.

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