لايف في الجول - أحمد بلال يحكي عن سر خلافاته مع المدربين وأزمة مصطفى محمد

تحدث أحمد بلال مهاجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق عن سر خلافاته المتكررة مع مدربيه وأزمته مع جماهير نادي الزمالك ومصطفى محمد.

وحل بلال ضيفا على (لايف في الجول) الذي يبث عبر انستجرام موقع FilGoal.com اليوم الأحد.

الانتقاد

وعن سر انتقاده الفترة الأخيرة قال بلال: "أنا أقول كلام الناس لا تحب سماعه، هي حقائق البعض يراها صحيحة أو خاطئة لكنها وجهة نظر شخصية وفنية".

وأضاف "لم اعتاد على (التصفيق) كما تعودنا في كرة القدم بمصر، وربما ذلك سبب غيابي عن التدريب أو منصب إداري".

وكشف "جاءت لي بعض العروض التدريبية في الدرجة الثانية، لكنها لم تكن مناسبة بالنسبة لي بسبب عدم توافر الإمكانيات وفقا لرؤيتي"

وعن موقف ناديه السابق أوضح "الأهلي عرض عليّ بداية مشواري التدريبي من قطاع الناشئين، لكن لم يكن ذلك تركيزي وقتها وبدأت الحصول على بعض (الكورسات) للتعلم أكثر"

وتابع "الآن بعد تعلم الكثير أفكر بالطبع أن أبدأ المشوار التدريبي الموسم المقبل سواء في قطاع الناشئين أو غيره"

وشدد بلال "لا أحزن نهائيا من انتقاد صحفيين أو جماهير مهما حدث، أزعم أن كرة القدم عمل عام وبالطبع الجميع يحزن إذا اقتربت من انتمائه".

الخلافات مع المدربين ومواجهة الريال

اشتهر أحمد بلال بالخلافات مع المديرين الفنيين بداية من ديكسي ومرورا بمانويل جوزيه وختاما بحسام البدري.

وعن ذلك قال بلال: "بداية خلافاتي مع المدربين كانت ديكسي بسبب عدم مشاركتي ورحلت عن النادي وقتها وتألقت بالفعل وعند قدوم جوزيه أبلغوني برغبته في رؤيتي وعدت"

وتابع "ذهبت مع جوزيه في معسكر ودي لم أشارك في أي مباراة من 4 مباريات ودية، وعند عودتنا في أول تدريب وجدني بدون (شنكار) فطالبني بالذهاب لغرفة خلع الملابس على بعد 2 كيلو فرفضت".

وأضاف "هددني جوزيه بالطرد من التدريب إن لم أذهب ورفضت الذهاب وخرجت من التدريب بالفعل لأجده يقلد تحركي ويستبعدني من قائمة مواجهة ريال مدريد لهذا السبب"

وكشف بلال "تألقت في أول مباراتين لي مع جوزيه في الدوري وغبت بعدها لمدة 6 أشهر، ووصل للنادي عرض بلجيكي فقررت التدرب فقط حتى أذهب إلى هناك"

وواصل حديثه "تعودت على الغياب حتى أنني لا أذهب لرؤية أسماء المستدعين وفجأة تم استدعائي وتألقت وسجلت ليرفض جوزيه رحيلي بعدها والاستمرار وأنهيت الموسم بـ 15 هدفا بفارق هدف عن حسام حسن ليتم تسميتي بأحمد أجوال".

بونفرير وخسارة الدوري

وبالحديث عن خسارة الدوري الشهيرة قال: "حديث بونفرير بالحصول على أوامر لخسارة الدوري؟ لا لم يحدث ولم أسمع عن ذلك نهائيا"

وأضاف "أعتقد أن خسارتنا للدوري كانت بسبب الثقة الزائدة عن الحد في نهاية الموسم مع استهتار من بعض اللاعبين فأدى ذلك لسوء الحظ الذي تسبب الخسارة، بجانب الفترة التي حدث فيها نزيف النقاط"

وتابع "غبت لفترة طويلة بسبب الإصابة وحدث نزيف النقاط، طلبت من علاء عبد الصادق وإيهاب علي طبيب الفريق أن ألعب رغم الإصابة لكنه رفض نهائيا"

وكشف "سجلت 15 هدفا في 13 مباراة بالدور الأول، وأعتقد أن لو استكملنا بنفس الطريقة كنا سنحسم اللقب"

وأضاف "مع عودة جوزيه في الفترة الثانية لعبت معه لفترة ووجدت الفريق متكاملا وعقدي كان سينتهي، فطلبت السماح لي بالاحتراف في تركيا لأني أريد المشاركة أساسيا ومن الصعب قبول عرض الزمالك"

المنتخب

وعن غيابه من مواجهة الكاميرون الحاسمة قال بلال: "في أمم إفريقيا 2004 تألقت أمام زيمبابوي وسجلت في شباك الجزائر وفجأة غبت عن تشكيل مواجهة الكاميرون التي كنا نحتاج للفوز بها"

وأضاف "علمت من بعض اللاعبين أنني لن أكون أساسيا، وقيل لي أن أحمد حسام "ميدو" اقترح أن يلعب مهاجما وحيدا واقتنع محسن صالح بذلك"

وتابع "عندما أبلغني محسن صالح بذلك تقبلت الأمر وحاولت خلال مشاركتي في الشوط الثاني تحقيق الفوز وكنا الأحق لكنها كرة القدم"

وكشف بلال "أما سبب غيابي عن المنتخب في 2006 كان خلافي مع حسن شحاتة فاستبعدني من البطولة، ورغم ذلك تحدث معي بعدها وأبلغني أنه لن يستبعدني أكثر من ذلك خاصة مع تألقي مع فريق سموحة"

وأوضح "كان سبب الخلاف رفضي عدم الاعتماد عليّ بصورة أساسية، حتى أن أسامة حسني قد تعرض للإصابة لكن حسن شحاتة رفض استدعائي بسبب الخلاف وقتها"

نصيحة للاعبين

ونصح بلال اللاعبين قائلا: "إن عاد بي الزمن بالطبع لن أدخل في خلافات مع المدربين مثلما حدث، كنت مقتنعا أن لدي إمكانيات جيدة لذلك كنت أرفض التقليل مني، أنصح جميع اللاعبين بعدم الاصطدام بالمدربين خاصة في البداية"

وأضاف "ينقصنا العقلية الاحترافية، أتمنى من اللاعبين أن يكون لديهم مدير أعمال بعيدا عن الوكيل، لينشغل اللاعب فقط داخل الملعب ومديره خارج الملعب"

وكشف "في مصر هناك الكثير من المواهب أكثر حتى من دوريات كبرى في أوروبا لكن العقلية الاحترافية هي ما نفتقده".

مصطفى محمد:

عن أزمته مع مصطفى محمد قال بلال: "بدأت القصة في مباراة للمنتخب الأولمبي اختير فيها مصطفى محمد رجل المباراة، وقلت رأيي وقتها أن محمد صبحي حارس المرمى هو رجل المباراة بسبب إنقاذه مرمانا أكثر من مرة".

وأضاف "حدث هجوم كبير ضدي بسبب ذلك بل وتم تسريب رقمي على صفحات منتمية للزمالك من أجل سبي بسبب رأيي وبالفعل تلقيت مئات الرسائل".

وتابع بلال "ليست لدي أي مشكلة شخصية مع مصطفى محمد رغم احتفاله ضدي أنه لا يراني، من حقي أن انتقد أو أثني على أي لاعب كوجهة نظر فنية".

وكشف "انتقادي الوحيد لمصطفى محمد أنه لاعب لديه إمكانيات رائعة وواعد لكن ينقصه الاهتمام بالكرة في الأرض مثل تميزه في الهواء، ما المشكلة في ذلك؟".

وواصل بلال حديثه "الأمر الآخر كان في أحد البرامج تم استضافتي وعلى سبيل الدعابة حدث رهان أن مصطفى محمد لن يسجل، خسرت الرهان بسبب أحمد الشناوي وأغلقت هاتفي"

وأوضح "خرج نجوم الزمالك القدامى لمهاجمتي وأكاد أجزم أن أغلبهم لم يسمع تصريحاتي من الأساس، لماذا لا يغضب جمهور الأهلي من انتقادهم لمران محسن؟ من حق الجميع الانتقاد في الأمور الفنية"

وشدد بلال "لا يمكنني القول أن مصطفى محمد مهاجم مصر الأول، لم يلعب للمنتخب لكنه الأول في المنتخب الأولمبي وهو بجانب أحمد ياسر ريان ومحمد شريف وصلاح محسن إذا تغيرت عقليته أفضل 4 مهاجمين في الوقت الحالي".

وتابع "تم استضافة عمرو زكي على قناة الزمالك وعند مقارنة مصطفى محمد بأي مهاجم سواء حالي أو سابق كان يختار مصطفى فهو لا يقارن إلى بكريستيانو رونالدو من وجهة نظرهم".

وأتم تصريحاته "ليس لدي أي خلاف شخصي مع مصطفى محمد فهو مهاجم واعد ولديه الإمكانيات ليكون الأفضل ووجهت نصيحتي له كمهاجم مصر الأسبق".