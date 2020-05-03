فيلم في الجول – أحمد حسن "الحريف".. ليس مجرد لاعب ارتكاز

الصقر أحمد حسن.. ليس مجرد لاعب ارتكاز أو صانع ألعاب. لكنه عميد لاعبي مصر والعالم وأكثر من مثل بلاده تاريخيا.

"مشكلة الناس في مصر أنهم أخذوا انطباع عني بأنني لاعب الارتكاز الدفاعي القوي. رغم أن الجماهير في بلجيكا وتركيا تراني صانع الألعاب الذي يتحكم في ريتم الفريق". هكذا يرى أحمد حسن نفسه.

وهذا ما سيثبته فيلم في الجول "أحمد حسن.. الحريف".

184 مباراة دولية.. 33 هدفا مع منتخب مصر وأربع بطولات أمم إفريقيا. مسيرة ربما تم اختزالها في كونه لاعب وسط يدافع فقط، والآن حان وقت التصحيح.

شاهد فيلم في الجول من هنا.

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