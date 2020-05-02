فوت 20 – كيف تكون فريقك الإسباني بـ50 ألف "كوين"

انتهينا خلال الحلقات السابقة من شرح مبادئ "ألتيميت تيم" في "فيفا 20" لمن أراد أن يلعب هذا الطور الشيق لأول مرة.

لذا حان الوقت الآن على اختيار أفضل تشكيل في كل دوري أو طبقا للجنسية لكننا سنسير طبقا للدوري لأنه الشائع بشكل أكبر.

والحلقة الثانية ستكون في الدوري الإسباني بعدما تطرقنا لفريق الدوري الإنجليزي في الحلقة السابقة.

فوت 20 – كيف تكون فريقك الإنجليزي بـ50 ألف "كوين"

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تجدر الإشارة إلى أن الأسعار تتغير في كل أسبوع لذا سنركز على متوسط الأسعار حاليا.

لنبدأ مع اختيارات فريق الدوري الإسباني دون أن يزيد عن 50 ألف كوين.

حراسة المرمى: ألفونس أريولا – ريال مدريد

الخيار السهل والبسيط وقدرته تساوي 82 والذي لا يكلفك الكثير.

تتراوح أسعار الكارت بين 2000 و4500 كوينز.

مستوى أريولا ممتاز مقارنة بسعره لكن متوسط مقارنة بالكروت الأخرى مثل تير شتيجين أو كورتوا وحتى نيتو حارس برشلونة البديل.

مع وضع أسلوب التناغم "القفاز Glove”" ستصل أرقامه على مستوى التصديات والارتقاء لـ 99 على سبيل المثال.

ظهير أيمن: نيلسون سيميدو – برشلونة

يعتبره الجميع الحل الأفضل في الجبهة اليسرى رغم سعره الذي يتراوح بين 5500 و8000.

قدراته أعلى كثيرا من تقييمه فهو سريع للغاية وقوي دفاعيا بجانب عرضياته الرائعة.

مع أسلوب تناغم "Anchor" تزداد قدارته الدفاعية والسرعة بشكل ممتاز.

ظهير أيسر: لويس جايا – فالنسيا

ظهير الخفافيش بكارت تقييمه 81 إمكانيات متوسطة لكنه ممتاز مقارنة بسعره.

لا يزيد عن 2000 كوينز ومع إضافة مع أسلوب تناغم "Anchor" تزداد قدارته الدفاعية والسرعة بشكل ممتاز خاصة في الزيادة الهجومية.

قلب الدفاع: إيدير ميليتاو – ريال مدريد

واحد من أفضل المدافعين أصحاب السعر القليل والمجهود الوفير والأداء القوي.

يتميز بسرعة وقدرات دفاعية جيدة وسعره لا يتجاوز الـ 2000.

مع إضافة أسلوب تناغم "BackBone" تزداد قوته الدفاعية لتصل إلى 89 وكذلك بدنيا للمواصلة بنفس الأداء حتى نهاية اللقاء بنفس المستوى وتصل إلى 84.

قلب الدفاع: جابريل باوليستا – فالنسيا

لمزيد من الكيمياء بين قلبي الدفاع وكذلك الظهير الأيسر، تواجد باوليستا جيد وفي نفس التوقيت لاعب رائع.

كارت بقدرة 82 وسعر يتراوح بين 2000 و3000 كوين.

مع أسلوب "Anchor" تزداد سرعته للتغلب على بطئه، وكذلك قدراته الدفاعية تصل إلى 91 والبدنية لتصل إلى 86.

خط وسط: أرتورو فيدال – برشلونة

سعره جيد جدا مقارنة بقدراته سعره يتراوح بين 5 آلاف كوينز و7 آلاف.

كارت بقدرة 84 يفوز في معظم الالتحامات التي يدخلها في وسط الملعب.

مع أسلوب تناغم "PowerHouse" تزداد قدراته الدفاعية في وسط الميدان لتصل إلى 93 والتمرير لـ 90.

خط وسط: فرينكي دي يونج – برشلونة

لاعب سريع وتمريراته متقنة ولكنه ضعيف في التسديد بقدرة 85.

يتراوح سعره بين 7600 إلى 10 ألف كوينز.

إذا كانت تعتمد على بناء الهجمة من الخلف يبقى لابد أن يتواجد دي يونج مع أسلوب تناغم "Shadow" تصل سرعته إلى 91 وكذلك قدراته الدفاعية إلى 84 من أجل المساندة.

صانع ألعاب: نبيل فقير – ريال بيتيس

من أكثر اللاعبين مجهودا على المستوى الهجومي وأرخصهم وتتراوح قيمته بين 3000 إلى 4000 كوينز.

اللاعب بقدرات 84 في مركز صانع الألعاب مع إضافة كيسمتري "Finisher" تصل قدراته على التسديد إلى 91 والبدنية إلى 82.

لن يساعد دفاعيا لكنه سيكون مثاليا لتكوين رباعي هجومي قوي.

جناح أيمن: عثمان ديمبيلي – برشلونة

صاحب بطاقة 84 يشغل مركز الجناح الأيمن ويتراوح سعره بين 6000 إلى 10 آلاف كوين.

سرعة مهارة مراوغات تسديدات ستجدها في اللاعب الفرنسي.

مع أسلوب تناغم "Sniper" تزداد قدراته على المراوغة إلى 95 والمرور من الخصم والتسديدات إلى 87 بالإضافة إلى سرعته التي تصل إلى 93.

جناح أيسر: جونكالو جيديش – فالنسيا

اللاعب بقيمة لا تزيد عن 3000 كوين يتيح لك قدرات وقوة هجومية كبيرة مستفيدا من سرعته والمراوغات.

اللاعب بطاقته تساوي 83، لكن يعاب عليه قدراته الضعيفة في التسديد لذلك سيكون أسلوب تناغم "Hawk" رائع من أجل زيادة قدراته البدنية وكذلك على التسديد لتصل إلى 85 ومن ثم سرعته لتصل إلى 95.

وقد يجد جيديش منافسة أكبر مع البرازيلي الشاب فينيسوس جونيور إذ يتقرب من نفس السعر لكن مع سرعة أكبر لكن مشكلة في إنهاء الهجمات.

مهاجم: إينياكي ويليامز – أتليتك بلباو

المهاجم الإسباني سعره يصل إلى 5 آلاف ويمتاز بالمهارة والسرعة أكثر من أي شيء آخر.

اللاعب ببطاقة 82 يتفوق في سباق السرعات مع أي مدافع مستفيدا من قدراته البدنية.

للتلغب على مشكلته في إنهاء الهجمات أسلوب تناغم "Deadeye" يرفع قدراته على التسديد إلى 91 وكذلك التمرير إلى 79.

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