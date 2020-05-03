بريزنتيشن: سددنا جميع مستحقات اتحاد الكرة.. ولجأنا للقضاء لحفظ حقوقنا بعد منحها للغير

أصدرت شركة "برزنتيشن" الراعية لاتحاد الكرة بيانا تؤكد فيه تسديدها لجميع مستحقات اتحاد الكرة لديه.

وقال بيان برزنتيشن: "تداولت بعض المواقع خبرا يشير إلى أن اللجنة الخماسية المؤقتة المعينة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم المنوط بها تسيير الأعمال اليومية للاتحاد المصري لكرة القدم قد أقامت دعوى قضائية ضد شركة برزنتيشن للمطالبة بمبلغ و قدره 89 مليون جنيه متأخرات وتعويض بمبلغ و قدره 200 مليون جنيه استنادا إلى العقد المبرم بين الاتحاد المصرى لكرة القدم و شركة برزنتيشن".

وكشف البيان "إلى الآن لم يرد للشركة حتى تاريخه أي إعلان عن هذه الدعوى، و لا نظن أبدا أن اللجنة الخماسية وهي لجنة وطنية تقدم على اتخاذ مثل هذا القرار في ظل الظروف الحالية التي يمر بها وطننا العزيز، وخاصة وفى جميع الأحوال سيتم الرد بشكل أكثر تفصيلا بعد ورود الإعلام بالدعوى المشار إليها و الاطلاع عليها".

واستدرك البيان "جدير بالذكر أن شركة برزنتيشن كانت قد قامت بسداد جميع المبالغ المالية المستحقة عليها بعد احتساب قيمة الحقوق التي انتقصتها اللجنة الخماسية من حقوق برزنتيشن و منحتها للغير وترفض خصمها وتطالبها بسداد القيمة بالكامل، وهو ما دفع الشركة إلى اللجوء للقضاء بدعوى حساب لتسوية وتصفية الحساب بين طرفي العقد، ومن ثم فإن الأمر الآن يقع بين يدي القضاء المصري العادل".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق، إيقاف النشاط الكروي حتى منتصف شهر مايو الجاري على الأقل، لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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