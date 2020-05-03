حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب

الأحد، 03 مايو 2020 - 18:56

كتب : FilGoal

حمدي النقاز - الزمالك - ديكاداها

كشفت صحيفة (الصريح) التونسية حقيقة ما تردد مؤخرا حول تدهور الحالة الصحية للتونسي حمدي النقاز وإطلاق سراحه من السجن.

ونفى مصدر مسؤول للصحيفة التونسية تعكر الحالة الصحية لـ النقاز، الذي يتواجد حاليا في سجن الإيقاف بعد الحكم عليه بالحبس لمدة 4 أشهر مع النفاذ.

النقاز ما زال يقضي عقوبة السجن بناء على الحكم القضائي الصادر ضده و"لا توجد وساطات لإطلاق سراحه خلافا لما تم الترويج له"، وفقا للصحيفة التونسية.

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وفي الإطار ذاته كشف قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي إن رئيس النادي رضا شرف الدين قرر تكليف 3 محامين للدفاع عن اللاعب.

3 محامين من جانب نادي النجم الساحلي سيلتحقون بلجنة الدفاع عن اللاعب والتي وكلها الاتحاد التونسي لكرة القدم للدفاع عن النقاز.

وأوضحت مصادر لصحيفة (الصريح) التونسي إن "خطوة النجم الساحلي تجاه النقاز قد تكون تمهيدا لعودة اللاعب لصفوف الفريق في الفترة المقبلة".

وحُكم على النقاز بالسجن لمدة 4 أشهر مع تغريمه 100 دينار تونسي بعد تعرضه بقول غير لائق لموظف عمومي استوقفه أثناء قيادة سيارته خلال حظر التجوال. (طالع التفاصيل)

ورحل الظهير الأيمن صاحب الـ 27 عاما عن الزمالك دون موافقة الأخير، زاعما عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يتقدم بشكوى ضد النادي، ويحصل على حكم من الاتحاد الدولي.

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