خبر مروع.. مقتل حكم جزائري والقبض على "القاتل"

تلقى الشارع الرياضي الجزائري أنباءً مروعة بعد إعلان وفاة الحكم الشاب حسام عيادي، مقتولا.

حسام عيادي صاحب الـ 24 عاما ينتمي لرابطة كرة القدم بولاية بجاية، واختفى في ظروف غامضة منذ الـ 30 من شهر أبريل، وفقا لصحيفة النهار الجزائرية.

إلا أن الاختفاء لم يدم طويلا، ليتم العثور على جثته في إحدى غابات تيشي في ولاية بجاية.

ونعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم الراحل في بيان رسمي، وكتب: "ببالغ الحزن والأسى تلقى الإتحاد الجزائري لكرة القدم نبأ وفاة الحكم الشاب حسام عيادي".

"بهذه المصاب الجلل، يتقدم رئيس الفاف السيد خير الدين زطشي والسيد محمد غوتي رئيس اللجنة الفيدرالية للحكام وكذا أعضاء المكتب الفيدرالي و كل أسرة الاتحاد بأخلص التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد في ابنهم حسام رحمه الله، سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته و يتغمده بواسع رحمته وان يلهمهم الصبر والسلوان. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

وتمكنت مصالح شرطة المدينة من إيقاف القاتل بعد سلسلة من التحقيقات والإجراءات، وفقا لما كشفته صحيفة الخبر الجزائرية.

وكشفت التحقيقات إن الأمر يتعلق بأحد معارفه وجيرانه الذي يعمل كسائق حافلة للنقل الجامعي ومعروف في أوساط الاحتيال والابتزاز، حيث نصب له كمينا رفقة شخص ثالث ليقوم بقتله والاستيلاء على الأموال التي كانت بحوزته، وفقا للتقرير الجزائري.

وادعى الشخص الذي تم إيقافه، إن الضحية سقط من تلقاه نفسه في المنحدر الجبلي "منطقة معروفة بمتسلقي الجبال".

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