فيديو في الجول – كيف ساهمت كرة القدم في إنجاح خطة حرب أكتوبر

6 أكتوبر 1973 والموافق 10 رمضان 1393. ربما هو أهم تواريخ الأمة المصرية الحديثة.

يوم استعادت مصر الأرض المغتصبة، فكان يوم استرداد الكرامة أمام العالم.

وكالعادة، ولأن لكرة القدم دور في جميع مناحي، فقد كان لها دورها أيضا في حرب أكتوبر المجيدة.

بمساهمة كرة القدم، جرت خطة الخداع الاستراتيجي لإيهام العدو بعدم وجود الحرب. وفي نفس توقيت العبور، كانت المحلة تلاقي الطيران في بطولة الدوري.

شاهد الفيديو من هنا

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

فيلم في الجول - "الحريف" أحمد حسن

بريزينتيشن تقول سددت جميع مستحقات اتحاد الكرة

اختفوا في ظروف غامضة - القط.. الذي اعتزل بسبب النصب

كاف يوضح.. هل غير ملعب نهائي دوري الأبطال؟

تقرير: النني يريد الاستمرار مع بشيكتاش

أجانب منسيون - بيسيرو: ندمت على ترك الأهلي