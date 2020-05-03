فيديو في الجول – كيف ساهمت كرة القدم في إنجاح خطة حرب أكتوبر

الأحد، 03 مايو 2020 - 17:51

كتب : أحمد العريان

حرب أكتوبر وكرة القدم

6 أكتوبر 1973 والموافق 10 رمضان 1393. ربما هو أهم تواريخ الأمة المصرية الحديثة.

يوم استعادت مصر الأرض المغتصبة، فكان يوم استرداد الكرامة أمام العالم.

وكالعادة، ولأن لكرة القدم دور في جميع مناحي، فقد كان لها دورها أيضا في حرب أكتوبر المجيدة.

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بمساهمة كرة القدم، جرت خطة الخداع الاستراتيجي لإيهام العدو بعدم وجود الحرب. وفي نفس توقيت العبور، كانت المحلة تلاقي الطيران في بطولة الدوري.

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