رسميا – كاف يعلن تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى

السبت، 11 أبريل 2020 - 13:09

كتب : فادي أشرف

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية، التي كان مقررا لهما الأسبوع الأول والثاني من مايو.

وقال كاف في بيان رسمي: "في ظل التطورات الراهنة بسبب فيروس كورونا المستجد، وتطبيق الحظر في معظم البلاد، قررت لجنة الطوارئ في كاف تأجيل المباريات التالية لأجل غير مسمى".

وأجلت اللجنة مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، اللتان كانا سيجمعان بين الأهلي والوداد المغربي، والزمالك والرجاء المغربي، يومي الأول والثاني من مايو، والثامن والتاسع من مايو.

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كذلك أجلت اللجنة مباريات نصف نهائي الكونفدرالية اللتان كانا سيقامان يومي 3 مايو و10 مايو، بين بيراميدز وحوريا الغيني، ونهضة بركان وحسنية أغادير المغربيين.

وكذلك، أجلت اللجنة المباريات المؤهلة لكأس العالم تحت 17 عاما للسيدات.

وأعلنت اللجنة أن الجدول الجديد سيتم إعلانه حين استطاعتها ذلك.

واعترف عبد المنعم باه الأمين العام للاتحاد الإفريقي يوم الخميس الماضي أنه "من الوارد جدا تأجيل المواجهات وإعلان ذلك خلال الأيام المقبلة". (طالع التفاصيل)

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