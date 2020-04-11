حازم إمام: اعتزلت مبكرا لأن لاعبين في الزمالك كانوا دون مستوى الفريق

كشف حازم إمام نجم الزمالك ومصر السابق لماذا لم يستمر في الملاعب طويلا وقرر التوقف بعد نهاية موسم 2007-2008.

وقال حازم عبر قناة الزمالك:"في ذلك الوقت كان النادي يتعاقد مع لاعبين ليسوا بقيمة الزمالك".

وواصل "في نفس الوقت كان سني يكبُر، والناس تحمل اللاعبين الكبار المسؤولية".

واستمر حازم (45 عاما) "في آخر موسم لي، شعرت أن الموسم المقبل لن يكون جيدا، الظروف المادية صعبة في النادي والجمهور ليس راضيا عني. لو كان الفريق واقفا بقوة على قدميه لاستمررت لثلاثة أو أربعة مواسم أخرى".

وضع حازم حدا لمسيرته الكروية مع نهاية موسم 2007-2008 الذي توج فيه الزمالك بلقب كأس مصر على حساب إنبي.

قضى صانع ألعاب الفراعنة السابق 10 مواسم في الزمالك، 3 قبل الاحتراف في أوروبا و7 بعد عودته إلى مصر في 2001.

وتوج حازم بـ13 لقبا مع الزمالك.

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