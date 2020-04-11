جمال علام: أدخل انتخابات اتحاد الكرة على منصب الرئيس.. وأترشح كنائب في حالة واحدة

أعلن جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق عن نيته الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المزمع إقامتها الصيف المقبل.

وقال علام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كنت رئيسا للاتحاد، ولو أقيمت الانتخابات وترشحت سيكون على نفس المقعد".

وأردف "هاني أبو ريدة اسم كبير في الجمعية العمومية، وكذلك أحمد شوبير، سنرى ما سيحدث".

وأعلن أبو ريدة وشوبير ترشحهما على نفس المقعد في وقت سابق.

ولكن علام فتح الباب أمام ترشحه في مقعد نائب الرئيس في حالة واحدة فقط.

وكشف علام: "لو طلب مني أبو ريدة أن أكون نائبا معه، سأوافق. هذه هي الحالة الوحيدة التي أوافق فيها على الترشح في مقعد النائب".

وحتى الآن، لم يعلن سوى محمود الشامي ترشحه على مقعد نائب الرئيس.

وسبق لعلام تولي رئاسة اتحاد الكرة بين عامي 2012 و2016.

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