علي فرج يكشف سبب تفضيله الانتقال لـ الإسماعيلي على الزمالك

كشف علي فرج حارس طنطا الحالي عن تفاصيل مفاوضات انتقاله لصفوف الإسماعيلي والزمالك والتي باءت بالفشل.

علي فرج النادي : طنطا طنطا

حارس حرس الحدود وبتروجت والاتحاد وسموحة السابق: "كنت في فريق الشباب لـ أسمنت السويس الذي حقق طفرة بحصد وصافة دوري القطاعات مع الإسماعيلي والجمهورية خلف الأهلي، ومن ثم بدأت المحادثات مع الفرق الكبيرة مع أكثر من لاعب في النادي".

وتابع في لقاء خاص مع قناة "أون تايم سبورتس""خضت مع حسن شحاتة مباريات في منتخب الشباب وهو وضع الضوء علينا أكثر".

وأضاف "خضت بطولة ودية مع فريق الزمالك في الإمارات وفزنا بالبطولة وطلب جورج سعد ضمي وتفاوض مع النادي ووالدي وكذلك طلب الإسماعيلي انتقالي، إلا أن النادي رفض لنكون ضمن الفريق الأول في المستقبل".

وأكمل "ومن ثم استطاع حرس الحدود ضمي بفضل علاقات المسؤولين بين الناديين".

وأتم عن تفضيله الانتقال للإسماعيلي على حساب الزمالك "كنت أود اللعب للإسماعيلي كون هذا الجيل كان رائعا وضم حسني عبد ربه وأحمد فتحي وعبد الله السعيد، ومن أجل الحصول على فرصة مبكرة خاصة لاعتمادهم على قطاع الناشئين عكس الأهلي والزمالك".

الحارس البالغ 36 عاما شارك الموسم الحالي في 7 مباريات وخرج في 3 منها بشباك نظيفة وسكنت شباكه 12 في الدوري المصري.

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