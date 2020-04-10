علي فرج يكشف سبب تفضيله الانتقال لـ الإسماعيلي على الزمالك

الجمعة، 10 أبريل 2020 - 23:25

كتب : FilGoal

علي فرج - حارس مرمى طنطا أمام الأهلي

كشف علي فرج حارس طنطا الحالي عن تفاصيل مفاوضات انتقاله لصفوف الإسماعيلي والزمالك والتي باءت بالفشل.

علي فرج

النادي : طنطا

طنطا

حارس حرس الحدود وبتروجت والاتحاد وسموحة السابق: "كنت في فريق الشباب لـ أسمنت السويس الذي حقق طفرة بحصد وصافة دوري القطاعات مع الإسماعيلي والجمهورية خلف الأهلي، ومن ثم بدأت المحادثات مع الفرق الكبيرة مع أكثر من لاعب في النادي".

وتابع في لقاء خاص مع قناة "أون تايم سبورتس""خضت مع حسن شحاتة مباريات في منتخب الشباب وهو وضع الضوء علينا أكثر".

أخبار متعلقة
علي فرج: تراجعت عن قراري بالاعتزال.. لسنا الفريق الوحيد الذي خسر بالخمسة أمام الأهلي علي فرج لـ في الجول: الخوف من ضياع الفوز أمام الزمالك سبب خسارة طنطا طنطا يضم علي فرج لمدة موسمين

وأضاف "خضت بطولة ودية مع فريق الزمالك في الإمارات وفزنا بالبطولة وطلب جورج سعد ضمي وتفاوض مع النادي ووالدي وكذلك طلب الإسماعيلي انتقالي، إلا أن النادي رفض لنكون ضمن الفريق الأول في المستقبل".

وأكمل "ومن ثم استطاع حرس الحدود ضمي بفضل علاقات المسؤولين بين الناديين".

وأتم عن تفضيله الانتقال للإسماعيلي على حساب الزمالك "كنت أود اللعب للإسماعيلي كون هذا الجيل كان رائعا وضم حسني عبد ربه وأحمد فتحي وعبد الله السعيد، ومن أجل الحصول على فرصة مبكرة خاصة لاعتمادهم على قطاع الناشئين عكس الأهلي والزمالك".

الحارس البالغ 36 عاما شارك الموسم الحالي في 7 مباريات وخرج في 3 منها بشباك نظيفة وسكنت شباكه 12 في الدوري المصري.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

ثنائيات تاريخية.. فلافيو وجيلبرتو

اختبار في البيت - ما جنسية تلك الأندية العربية؟

مصر في مونديال 34.. وحكاية السفر إلى تل أبيب

دولة واحدة فقط استفادت من توقف كرة القدم

علي فرج طنطا الزمالك الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
وزير الرياضة في إيطاليا يطلب عودة النشاط في 4 مايو 17 دقيقة | أوروبا
إلغاء كأس الأبطال الدولية بسبب فيروس كورونا 31 دقيقة | أوروبا
علي فرج يكشف سبب تفضيله الانتقال لـ الإسماعيلي على الزمالك ساعة | الدوري المصري
أوليه الأرجنتينية تكشف كيف يقضي مارادونا يومه أثناء الحظر الصحي ساعة | أمريكا
أنا كرة القدم (3) – عن 3 أشياء حولتني لأسد.. وشخصية خيالية غريبة 2 ساعة | كتاب في الجول
حوار – برادلي يكشف ما دار بينه وبين لاعبي المنتخب بعد سداسية غانا.. ويختار "أبو تريكة أفضل قائد دربته" 2 ساعة | منتخب مصر
ألفونس تشامي.. كاميروني في لا بومبونيرا وهتاف "شقيق بيليه" 2 ساعة | حكايات في الجول
إصابة كيني دالجليش أسطورة ليفربول بفيروس كورونا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زكي عبد الفتاح: الحضري يقوم بأشياء غير أخلاقية والشناوي خذلني والبدري دمر وليد سليمان 2 جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمرار في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي 3 اسم على مسمى – الزمالك الكيني.. أسسه عاشق الكيان الأبيض بسبب "عباس زمالك" 4 "أضاعوا مجهود كلوب واللاعبين".. ليفربول يسرح بعض موظفيه مؤقتا ويوجّههم إلى الدعم الحكومي
قد ينال إعجابك