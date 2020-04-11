بي إن سبورتس: تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

السبت، 11 أبريل 2020 - 01:36

كتب : FilGoal

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشفت شبكة بي إن سبورتس الرياضية اتخاذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قرارا بتأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لأجل غير مسمى.

ونشرت الشبكة بيانا رسميا، على حد وصفها، من الاتحاد الإفريقي أعلن من خلاله عن تأجيل المواجهات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشار كاف في بيانه، وفقا لـ بي إن سبورتس، إلى أن القرار جاء "بعد تبادل الحديث مع منظمة الصحة العالمية. الوضع في إفريقيا لا يزال غير مستقر للغاية".

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وأضاف البيان "تقع على عاتق الجميع مسؤولية المشاركة الفعالة في مكافحة فيروس كورونا، الذي قد يكون له تأثيرا أكثر خطورة على قارتنا من أي مكان آخر".

وشجع الاتحاد الإفريقي "جميع الأفارقة على الالتزام بتوصيات منظمة الصحة وكذلك السلطات المحلية".

ولم يحدد الاتحاد الإفريقي الموعد المحدد لإقامة مواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال، وكذلك مواجهتي الكونفدرالية، وفقا لـ بي إن سبورتس.

واعترف عبد المنعم باه الأمين العام للاتحاد الإفريقي يوم الخميس الماضي أنه "من الوارد جدا تأجيل المواجهات وإعلان ذلك خلال الأيام المقبلة". (طالع التفاصيل)

وعلى ما يبدو فإن القرار تم بالفعل، وفقا لما نشرته شبكة بي إن على موقعها الرسمي.

3 فرق مصرية في نصف نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية. مواجهات كانت من المنتظر أن تقام في بداية شهر مايو المقبل.

الأهلي ضد الوداد الرياضي المغربي، والزمالك ضد الرجاء البيضاوي المغرب، في دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز ضد حوريا الغيني، ونهضة بركان المغربي ضد حسنية أغادير المغربي، في كأس الكونفدرالية.

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