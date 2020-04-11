هاني رمزي يكشف سبب اعتذار جوزيه له عن عدم عودته للأهلي

السبت، 11 أبريل 2020 - 00:45

كتب : FilGoal

هاني رمزي - مصر - جنوب إفريقيا

كشف هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر عن أنه كان قريبا من العودة لناديه السابق الأهلي قبل أن يرفض المدرب التاريخي للمارد الأحمر مانويل جوزيه.

وقال هاني رمزي لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم السبت: "في موسم 2005-2006 كنت قريبا من العودة للأهلي نعم أردت العودة حتى لو لموسم ودون الحصول على مقابل مادي".

وأضاف "لكن في ذلك الوقت وصلت بعض الأنباء لمانويل جوزيه بأنني في سن الـ35 وعانيت من إصابة في الرباط الصليبي وإنني سأسبب المشاكل له في غرفة الملابس بسبب رغبتي في المشاركة أساسيا".

أخبار متعلقة
علي فرج يكشف سبب تفضيله الانتقال لـ الإسماعيلي على الزمالك أنا كرة القدم (3) – عن 3 أشياء حولتني لأسد.. وشخصية خيالية غريبة حوار – برادلي يكشف ما دار بينه وبين لاعبي المنتخب بعد سداسية غانا.. ويختار "أبو تريكة أفضل قائد دربته"

واستدرك "لكن ذلك ليس حقيقيا كنت أريد ختام مشواري في الأهلي ورد جميله بعدما أتاح لي فرصة الاحتراف في سن صغير".

وأتم "جوزيه اعتذر لي بكل احترام ولكن كما قلت كنت أريد اللعب حتى دون مقابل من أجل نقل خبراتي في الخارج للاعبي الأهلي الشباب في ذلك الوقت".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

ثنائيات تاريخية.. فلافيو وجيلبرتو

اختبار في البيت - ما جنسية تلك الأندية العربية؟

مصر في مونديال 34.. وحكاية السفر إلى تل أبيب

دولة واحدة فقط استفادت من توقف كرة القدم

الأهلي هاني رمزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بي إن سبورتس: تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 20 دقيقة | إفريقيا
هاني رمزي يكشف سبب اعتذار جوزيه له عن عدم عودته للأهلي ساعة | الدوري المصري
وزير الرياضة في إيطاليا يطلب عودة النشاط في 4 مايو ساعة | أوروبا
إلغاء كأس الأبطال الدولية بسبب فيروس كورونا 2 ساعة | أوروبا
علي فرج يكشف سبب تفضيله الانتقال لـ الإسماعيلي على الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
أوليه الأرجنتينية تكشف كيف يقضي مارادونا يومه أثناء الحظر الصحي 3 ساعة | أمريكا
أنا كرة القدم (3) – عن 3 أشياء حولتني لأسد.. وشخصية خيالية غريبة 3 ساعة | كتاب في الجول
حوار – برادلي يكشف ما دار بينه وبين لاعبي المنتخب بعد سداسية غانا.. ويختار "أبو تريكة أفضل قائد دربته" 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زكي عبد الفتاح: الحضري يقوم بأشياء غير أخلاقية والشناوي خذلني والبدري دمر وليد سليمان 2 جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمرار في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي 3 اسم على مسمى – الزمالك الكيني.. أسسه عاشق الكيان الأبيض بسبب "عباس زمالك" 4 "أضاعوا مجهود كلوب واللاعبين".. ليفربول يسرح بعض موظفيه مؤقتا ويوجّههم إلى الدعم الحكومي
قد ينال إعجابك