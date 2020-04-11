هاني رمزي يكشف سبب اعتذار جوزيه له عن عدم عودته للأهلي

كشف هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر عن أنه كان قريبا من العودة لناديه السابق الأهلي قبل أن يرفض المدرب التاريخي للمارد الأحمر مانويل جوزيه.

وقال هاني رمزي لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم السبت: "في موسم 2005-2006 كنت قريبا من العودة للأهلي نعم أردت العودة حتى لو لموسم ودون الحصول على مقابل مادي".

وأضاف "لكن في ذلك الوقت وصلت بعض الأنباء لمانويل جوزيه بأنني في سن الـ35 وعانيت من إصابة في الرباط الصليبي وإنني سأسبب المشاكل له في غرفة الملابس بسبب رغبتي في المشاركة أساسيا".

واستدرك "لكن ذلك ليس حقيقيا كنت أريد ختام مشواري في الأهلي ورد جميله بعدما أتاح لي فرصة الاحتراف في سن صغير".

وأتم "جوزيه اعتذر لي بكل احترام ولكن كما قلت كنت أريد اللعب حتى دون مقابل من أجل نقل خبراتي في الخارج للاعبي الأهلي الشباب في ذلك الوقت".

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