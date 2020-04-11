تقرير: توتنام يدخل سباق الظفر بـ كوتينيو

السبت، 11 أبريل 2020 - 10:37

كتب : FilGoal

كوتينيو - بايرن

قالت صحيفة ميرور الإنجليزية إن نادي توتنام ينوي التقدم بعرض للحصول على خدمات فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الذي يلعب معارا لبايرن ميونيخ.

فيليبي كوتينيو

النادي : بايرن ميونيخ

توتنام هوتسبر

وأشارت تقارير إلى رغبة اللاعب البرازيلي البالغ عمره 27 عاما في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الذي تألق فيه بالقميص الأحمر لليفربول.

وكتبت أن بايرن لا ينوي الإبقاء على اللاعب الأسبق لإنتر ميلان.

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وأوضحت تقارير مختلفة أن العديد من أندية إنجلترا ترغب في التعاقد مع لاعب منتخب سيليساو، مانشستر يونايتد وليستر سيتي وتشيلسي مهتمون بكوتينيو والآن توتنام يدخل السباق.

ويلعب كوتينيو في بارين على سبيل الإعارة من برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك اللاعب في 32 مباراة مع بايرن وسجل 9 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

ويمتد عقد كوتينيو مع برشلونة إلى 2023.

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