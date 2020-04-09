كاف: من الوارد جدا تأجيل نصف نهائي الأبطال والكونفدرالية.. وهذا السيناريو المرجح

يستعد الاتحاد الإفريقي لكرة قدم "كاف" لإعلان قراره بخصوص مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

عبد المنعم باه الأمين العام للاتحاد الإفريقي أعترف أن "من الوارد جدا تأجيل المواجهات وإعلان ذلك خلال الأيام المقبلة".

وقال الأمين العام للاتحاد الإفريقي: "في الواقع نحن نتابع الموقف الحالي في قارة إفريقيا، وللأسف يبدو الوضع بعيدا عن الاستقرار".

وأضاف في حواره مع شبكة بي إن سبورتس "الوضع بعيدا عن الاستقرار في ظل تزايد عدد حالات الإصابة (بـ فيروس كورونا) في بعض البلدان. وعلى الرغم من أن إفريقيا تعتبر أفضل نسبيا من غيرها، إلا أننا نتعامل مع هذا التهديد بكل جدية".

وتابع "في ظل هذه الظروف ورغم أننا لم نتخذ قرارا حتى الآن، إلا أنه من الوارد للغاية أن يُصدر خلال الأيام القليلة المقبلة قرارا بتأجيل المباريات المتبقية من دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية لأجل لاحق".

3 فرق مصرية في نصف نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية. مواجهات كانت من المنتظر أن تقام في بداية شهر مايو المقبل ولكن الأقرب هو تأجيلها.

الأهلي ضد الوداد الرياضي المغربي، والزمالك ضد الرجاء البيضاوي المغرب، في دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز ضد حوريا الغيني، ونهضة بركان المغربي ضد حسنية أغادير المغربي، في كأس الكونفدرالية.

ومع اقتراب قرار التأجيل، ما هو السيناريو الأقرب للبطولتين؟

كشف عبد المنعم باه "كل شيء وارد اليوم. نحن ندرس أكثر من سيناريو".

وأكمل حديثه قائلا: "ربما الآن نفكر في إرجاء المسابقة لبضعة أشهر على أمل أن نتجاوز الأزمة بحلول شهر الصيف".

واستكمل "إذا حدث ذلك سنُعيد جدولة المباريات بشكل طبيعي، وستقام بحضور جماهيري داخل الملاعب".

وأتم "نحن نبحث أكثر من خطط أخرى، ولكن هذا هو السيناريو المرجح حتى الآن".

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