ميسي ينفي تقارير انتقاله إلى إنتر ومساعدة رونالدينيو

الخميس، 09 أبريل 2020 - 20:22

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة - ريال مدريد

نفى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني التقارير التي تربطه بالانتقال لصفوف إنتر الإيطالي وكذلك تبرعه لمساعدة رونالدينيو للخروج من السجن في باراجواي.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

اللاعب المتوج بالكرة الذهبية 6 مرات نشر عبر "إنستجرام ستوريز" خبر من الحساب الرسمي لقنوات "TNT" الأرجنتينية وعلق عليها قائلا: "أخبار كاذبة".

وكان تقارير أرجنتينية قد ربطت ميسي بالانتقال إلى إنتر الإيطالي رفقة موهبة فيليز سارسفيليد تياجو ألمادا (طالع التفاصيل).

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فيما خرج البرازيلي رونالدينيو بعد 32 يوما من السجن في باراجواي وانتقل قيد الإقامة الجبرية في أحد الفنادق.

ودفع رونالدينيو وشقيقه 800 ألف دولار أمريكي من أجل الخروج من السجن في قضية جواز سفر مزور.

وكان رونالدينيو وشقيقه قد ألقى القبض عليهما في السادس من مارس رفقة 3 أشخاص أخرين من بينهم رجل أعمال وشخصين متهمين بتوفير جوازات سفر للثنائي.

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