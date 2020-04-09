اختبار في البيت - أي هذه الفرق لم يسجل ضدها محمد صلاح؟

الخميس، 09 أبريل 2020 - 13:01

كتب : FilGoal

اختبار في البيت

هل تتذكر أهداف محمد صلاح جيدا؟ هل تتذكر ضحاياه؟

محمد صلاح

النادي : ليفربول

إذن فأنت تعرف الفرق التي استعصت شباكها على نجم مصر.

حسنا، لنرى.

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محمد صلاح اختبار في البيت
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