تقرير: إنتر يسعى لضم ميسي وموهبة الدوري الأرجنتيني

الأربعاء، 08 أبريل 2020 - 17:53

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة

يعمل نادي إنتر الإيطالي على ضم صفقة ثنائية في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بضم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومواطنه الشاب تياجو ألمادا لاعب فيليز سارسفيلد.

ماسيمو موراتي مالك إنتر يعتقد أن انتقال إلى النيراتزوري حلم غير ممنوع (طالع التفاصيل).

ووفقا لقناة TYC الأرجنتينية فأن نادي إنتر مستعد للدخول في مفاوضات مع ميسي لضمه.

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إذ قال الصحفي مارتن كاستيلا للشبكة الأرجنتينية "ليس مجرد حلم".

كما قال الصحفي أن هناك عرضا من نادي نيويلز أولد بويز الأرجنتيني (فريق مسقط رأس ميسي) لضمه أيضا.

ويتبقى موسما وحيدا في عقد ميسي لكن يبدو أن المشاكل التي طفت على سطح النادي الكتالوني في الموسم الجاري قد تجعله يفكر في الرحيل.

انتقال ميسي إلى إنتر سوف يشعل الدوري الإيطالي بمواجهة خاصة بينه وبين كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس ومنافسه التقليدي.

وأضاف التقرير أن إنتر يجرى محادثات مع فيليز سارسفيلد من أجل ضم ألمادا مقابل 25 مليون يورو في الصيف المقبل.

صانع الألعاب وجناح الأرجنتين البالغ 28 عاما يعد من أبرز المواهب المحلية إذ سجل 9 أهداف وصنع 45 في جميع المسابقات مع الفريق الأول.

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ليونيل ميسي إنتر تياجو ألمادا في إيطاليا
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