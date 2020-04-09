يويفا يكشف إقامة يورو في نفس الـ 12 مدينة دون تأكيد جدول المباريات

الخميس، 09 أبريل 2020 - 14:51

كتب : FilGoal

يورو 2020

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن اعتزامه استخدام نفس المدن الـ 12 لاستضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بعد تأجيلها، لكن دون تأكيد لجدول المباريات.

وكان قد تم تأجيل بطولة يورو 2020 لمدة عام كامل بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويتواصل مارتن كالين الرئيس التنفيذي لـ يويفا مع ممثلي أمستردام وباكو وبلباو وبوخارست وبودابست وكوبنهاجن ودبلن وجلاسكو ولندن وميونيخ وروما وسان بيترسبرج للتأكيد على ذلك.

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وقال متحدث باسم يويفا لشبكة سكاي سبورتس نيوز: "من المتوقع إقامة المسابقة في الفترة ما بين 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021 بهدف الحصول على نفس جدول المباريات والمدن المضيفة".

وأوضح "لكن في هذه المرحلة، لم يتم تأكيد الجدول الزمني للمباريات رسميا، نتواصل مع المدن المضيفة الـ 12 بشأن هذه المسألة وسيتم الإعلان في الوقت المناسب".

ومنح يويفا الأولوية للاتحادات المحلية لاستكمال مسابقتها وتم عقد لجنة للاقتراح بشأن دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي هذا الموسم.

وكانت هناك شكوك بشأن قدرة بلباو وروما على استضافة مباريات يورو 2020 العام المقبل كون إيطاليا وإسبانيا أكثر المتضررين من فيروس كورونا.

وقال بابلو جارسيا في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية: "لا مشكلة بالنسبة لنا للعب في بلباو العام المقبل".

وتابع "نعتقد أن العام المقبل سيكون بمقدور الناس الذهاب إلى الملاعب كما فعلوا قبل شهرين".

وأتم تصريحاته "كان من الممكن أن يكون اللعب هذا العام مستحيلا، لكن العام المقبل لا أرى أي مشكلة ولا حتى في روما".

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