المصري لـ في الجول: إن لم يعد الدوري في يونيو فالأفضل إلغائه

شدد عبد الظاهر السقا نجم مصر السابق والمدير الرياضي الحالي للنادي المصري على أن بطولة الدوري المصري لابد أن تعود بعد شهرين على أقصى تقدير.

وقال مدافع المنصورة السابق في حواره مع FilGoal.com:"على اتحاد الكرة أن يحدد مصير البطولة نهاية الشهر الجاري لو لديه نية استئناف البطولة، على أن تعود في شهر يونيو لتستعد الأندية خلال الشهر المقبل. إن لم يحدث ذلك فالحل هو الإلغاء".

وواصل السقا "إذا أراد اتحاد الكرة اتخاذ قرار مصيري عليه أن يستمع للأندية، اللجنة المسيرة للاتحاد لا تتواصل مع الأندية، أطالبها بتكوين رابطة للأندية بصورة ودية وأن تجتمع مع 10 أندية على الأكثر تكون مفوضة من باقي الفرق لاتخاذ قرار مناسب بناء على رؤية الدولة في ظل تفشي الفيروس".

وأضاف "أعاتب لجنة اتحاد الكرة، لم نر أي اتجاه لتقديم مساعدات في الأزمة الحالية، لابد للاتحاد أن يساعد المنظومة الطبية بشكل رسمي. أقترح تخصيص 1% من قيمة توثيق العقود للموسم الحالي، أو الموسم المقبل إذا أُلغي الحالي".

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وتوقف الدوري المصري منذ 11 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية إبريل الجاري.

ويحتل المصري المركز العاشر في ترتيب الدوري ورصيده 20 نقطة.

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