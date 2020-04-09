أنا مانويل جوزيه.. ساحر الأهلي

عيد ميلاد سعيد سيد جوزيه.

يتم الساحر البرتغالي اليوم الخميس 74 عاما، المدرب الذي صنع حقبة ربما لن تتكرر في تاريخ القلعة الحمراء.

الرجل الذي هيمن معه الأهلي محليا وقاريا ونال الميدالية البرونزية في مونديال الأندية.

لنسترجع معا قصة ساحر القلعة الحمراء، يرويها لكم بنفسه.

الجزء الأول: حين نمت وأنا أتابع الأهلي

الجزء الثاني: إسقاط زيدان ورفاقه

الجزء الثالث: جيلبرتو وايفيلينو وذو الرأس الكبيرة

الجزء الرابع: أنسيتم إنجازي في 2001؟

الجزء الخامس: نظارة ابراهيم سعيد

قاد القلعة الحمراء في ثلاث ولايات، ومع كل مرة كان يحقق بطولات مميزة ⚽ الساحر مانويل جوزية الذي صنع تاريخ حافل بالألقاب والانجازات مع المارد الأحمر 💥🦅#في_اليوم_ده يتمم المدرب التاريخي لـ الأهلي , "الساحر" البرتغالي مانويل جوزيه عامه الـ 74 🎂🍰 pic.twitter.com/r6vFGPg9xI — FilGoal (@FilGoal) April 9, 2020

الجزء السادس: الرد على بوكير

الجزء السابع: أهم مباراة في تاريخي

الجزء الثامن: وائل جمعة المهاجم

الجزء التاسع: الصدمة وشادي محمد يحرس المرمى

الجزء العاشر: مكالمة الرئيس وهدية الوداع

video:2 💬"ماينفعش لاعيب او مدرب في الدوري المصري المتواضع جدا فنيا يكون دخله مئات أضعاف العاملين في القطاع الصحي والقلاع التعليمي بالذات"



ميدو يطالب بتحديد سقف الرواتب للدوري المصري ⚽🇪🇬 pic.twitter.com/bH76o0NeZR — FilGoal (@FilGoal) April 7, 2020

الجزء الحادي عشر: الأهلي أفضل من بيتي

الجزء الثاني عشر: فاتورة الطعام والزمالك

الجزء الثالث عشر: النحس وخدعة أبو تريكة

الجزء الرابع عشر: عقاب غالي والحضري

الجزء الخامس عشر: مقابلة صالح سليم

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الجزء السادس عشر: هتاف فيجو وضغط الأهلي

الجزء السابع عشر: السيطرة بعد إخضاع الملكي

الجزء الثامن عشر: كنت سأسمح لإبراهيم سعيد بصبغ أظافره!

الجزء التاسع عشر: الخوف كالفراخ والـ6-1

الجزء العشرون: بركات كاد يقتلني

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الجزء الواحد والعشرون: علاقة سيئة مع علاء عبد الصادق

الجزء الثاني والعشرون: أقلت مدربا بعد 6-صفر

الجزء الثالث والعشرون: برشلونة إفريقيا

الجزء الرابع والعشرون: مباراة الصفاقسي والجنون

الجزء الخامس والعشرون: أزمة في وسط البلد

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