رابطة الكرة الإنجليزي تخاطب ٧٢ ناديا: من الممكن استئناف الموسم منتصف مايو

أرسلت رابطة الكرة الإنجليزية خطابا إلى أنديتها الـ٧٢ أبلغتهم فيه بموعد استئناف موسم الدرجات الدنيا من الدوري الإنجليزي.

وأشار الخطاب الذي نشرته شبكة "بي بي سي" البريطانية إلى أن رابطة الكرة الإنجليزية أبلغت ٧٢ ناديا بان مسابقات الكرة ستستأنف بها على الأقل يوم ١٦ مايو.

وأملت الرابطة في خطابها أن ينتهي الموسم في الصيف، لكن لا يوجد تاريخ محدد بعد أو نهائي للبداية، مشيرة إلى أنه ينتظر كذلك إذن السلطات.

وألمحت الرابطة إلى أن الموسم من الممكن إتمامه في ٥٦ يوما، لكن فقط حينما يكون من الآمن استمرار اللعب وأيضا ستقام المباريات بدون جماهير. وفقا لما أشارت إليه بي بي سي.

بريطانيا سجلت حتى الآن ما يقرب من ٦١ ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد "١٩" و٧ آلاف و٩٧ حالة وفاة، ومن ضمن الإصابات يأتي بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة.

وكانت روابط واتحاد الكرة في بريطانيا قد قالوا في بيان مشترك إن المباريات جميعا تأجلت إلى أجل غير مسمى.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

الجمعة عصام الحضري ضيف أبلة فاهيتا

19 معلومة رائعة قد لا تعرفها

أنا مانويل جوزيه.. ساحر الأهلي

المقاولون: نحن الأكثر جماهيرية بعد القطبين

ماني: لم أتوقع الانضمام لليفربول.. فكرت في يونايتد

اتحاد الكرة: لا نريد التفكير في إلغاء الدوري