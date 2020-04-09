المصري: العراقي لن يرحل.. وحالة واحدة قد تغير الموقف

أغلق عبد الظاهر السقا مدير الكرة بنادي المصري الباب أمام إمكانية التفريط في كريم العراقي ظهير أيمن الفريق والمنتخب الأولمبي.

كريم العراقي النادي : المصري المصري

وصرح عبد الظاهر السقا عبر برنامج "وان تو" الإذاعي: "كريم ليس له بديل في صفوف الفريق، ونعاني أيضا من أزمة بسبب الحرمان من القيد ما يعوقنا عن إبرام أي صفقة، لذا لن نقبل برحيل أي لاعب عن الفريق".

وواصل "المصري يعاني من مشاكل كبيرة دفاعيا بسبب كثرة الإصابات، ولا خيار آخر لدينا في ظل أزمة الحرمان من القيد".

وألمح "ربما يتغير الوضع بعد حل أزمة القيد، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتواصل معنا أحد من الأهلي ولا الزمالك بخصوص التعاقد مع العراقي سواء بشكل رسمي أو شفهي".

وتطرق عبد الظاهر السقا للحديث عن إمكانية تنازل لاعبي المصري عن جزء من رواتبهم لمواجهة أزمة توقف النشاط بسبب كورونا، موضحا "اللاعبون يتبقى لهم راتب 4 أشهر، إذا ألغي الموسم سيحصلون على شهرين ويتنازلون عن شهرين لمساعدة النادي في هذه الأزمة".

وبشأن مصير بطولة الدوري للموسم الجاري، يرى مدير الكرة بالمصري أن هناك مشكلة محتملة حال إلغاء الدوري تتمثل في تحديد بطل المسابقة، وكذلك الأندية التي ستشارك في المسابقات الإفريقية بالموسم الجديد.

وأتم تصريحاته "لابد من تشكيل رابطة بين الأندية لاتخاذ قرار موحد بشأن استكمال الدوري من عدمه".

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