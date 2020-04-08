الهاني سليمان يوضح لـ في الجول سبب فشل انتقاله لـ الأهلي رغم توقيعه.. ويختار أفضل حارس في مصر

الأربعاء، 08 أبريل 2020 - 22:37

كتب : هاني العوضي

الهاني سليمان - سموحة

"نعم وقعت على عقود انتقالي للأهلي ولكن في النهاية الانتقال لم يتم" هكذا تحدث الهاني سليمان حارس مرمى سموحة عن كواليس مفاوضات انضمامه للمارد الأحمر.

وتحدث الهاني سليمان لـFilGoal.com قائلا: "المفاوضات كانت في عام 2013 وقادها معي مجدي طلبة مدير التعاقدات في الأهلي في ذلك الوقت".

وأضاف "وقعت على عقود انتقالي وكنت سأنضم للأهلي في صفقة انتقال حر لنهاية تعاقدي مع الاتحاد السكندري".

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وأضاف "ولكن عقب التوقيع فوجئت بأن الأهلي يريد إعارتي لموسم بسبب اكتمال القائمة الإفريقية على أن أعود بعد موسم لأنضم للقائمة الجديدة".

وأكمل الهاني سليمان "لكنني رفضت الأمر ولم تتم الصفقة".

وتابع "هذه لم تكن أول مرة يفاوضني الأهلي فيها بل كان هناك مفاوضات أخرى عام 2009 ولكن محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري رفض رحيلي في ذلك الوقت".

الأفضل

وعن أفضل حارس مرمى في مصر حاليا أجاب "محمد الشناوي بكل تأكيد ومستواه ثابت وأدائه مؤثر مع الأهلي".

أما عن أفضل حارس مرمى في مصر بشكل عام أجاب "عصام الحضري".

أما أفضل مهاجم واجهه فأجاب الهاني سليمان "عماد متعب ومحمد فضل".

وبسؤاله عن أفضل مدافع لعب معه اختار "شوقي السعيد ومحمود رزق".

وأخيرا عن أفضل مباراة خاضها أجاب "مواجهة الزمالك الموسم الماضي في البطولة العربية في القاهرة وانتصار الاتحاد السكندري بركلات الترجيح".

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