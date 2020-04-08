ناصر ماهر: لا أحب مقارنتي بـ عبد الله السعيد.. وبطولة إفريقيا كانت فرصتي للاحتراف

لا يفضل ناصر ماهر صانع ألعاب سموحة وضعه في مقارنات مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ومنتخب مصر.

ناصر ماهر النادي : سموحة الأهلي

وقال ناصر ماهر عبر قناة أون تايم سبورتس2: "لا أحب وضعي في مقارنة مع عبد الله السعيد لأنه لم يصل لهذا المستوى إلا بعد سنوات طويلة وأنا لازلت في بداية مسيرتي الكروية".

وأضاف "السعيد في بدايته كانت الجماهير تضعه في مقارنة مع محمد أبو تريكة ولكن هذا الأمر كان يضع عليه الكثير من الضغوط، والأمر مشابه بالنسبة لي".

وأكمل "أريد تطوير إمكانياتي وصنع شخصية خاصة بي في الملعب لا تشبه أي لاعب آخر، لذلك لا أحب مقارتني مع نجم كبير في حجم السعيد لأنها تجعلني في ضغط دائم".

وانتقل للحديث عن حلم الاحتراف قائلا: "بطولة إفريقيا تحت 23 سنة الماضية كانت فرصة جيدة لي من أجل مشاهدتي من أندية أوروبية للاحتراف، ولكني تعرضت للإصابة في أول مباراة".

وانضم ناصر ماهر بداية الموسم من الأهلي على سبيل الإعارة لصفوف سموحة.

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