غريب في بلاد غريبة – شريف أشرف في فنلندا.. سجل هدفا تاريخيا وهرب من الشرطة

غريب لأنه يخوض تجربة متفردة، وبلاد غريبة لأن المصريين لم يعتادوا اللعب في هذه الدوريات.

FilGoal.com يقدّم سلسلة غريب في بلاد غريبة، ليست إعادة نشر لرحلات أنيس منصور إلى اليمن والكونغو الديمقراطية؛ وإنما للنبش في رحلات احترافية غير عادية للاعبين المصريين.

في هذه السلسلة، لن نسأل أبطالها عن تجاربهم في الدوري التركي أو الإنجليزي أو السعودي أو حتى الألماني، بل سنطير إلى مناطق أكثر غموضًا.

بطل هذه الحلقة هو شريف أشرف، ناشئ الأهلي ولاعب الزمالك السابق الذي لعب لنادي هيلسنكي الفنلندي في الفترة ما بين إبريل 2012 وحتى فبراير 2013 تخللتها إعارة لفريق يارو.

لماذا اختار فنلندا؟ وكيف كان يتواصل مع زملائه؟ وما هو أكثر افتقد له؟ كل هذا وأكثر يجيب عنه شريف أشرف.

كيف احترفت في فنلندا؟

بعد توقف النشاط الكروي في مصر بسبب مذبحة بورسعيد، قدم لي وكيل اللاعبين أحمد مطر مع شريكه إسلام عيسى عرضا للعب هناك عن طريق وكيل فنلندي، بعدما عرضوا عليه أهدافي أثناء تواجدي مع الزمالك والجونة.

بعدها ذهبت في فترة معايشة مع الفريق لمدة أسبوع في تركيا، وخضت مباراتين وديتين وسجلت هدفين، لأن إدارة النادي لا تعتمد على شرائط الفيديو للتوقيع مع اللاعبين، وكانوا يرغبوا في رؤيتي على أرض الواقع ومتابعة حالتي الفنية عن قرب.

بعدها تعاقدوا معي من نادي الجونة.

عرض هيلسنكي كان الأفضل في هذه الفترة لأنه كان يشارك في تصفيات الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا دائما وبطل الدوري، فهو كان خطوة لمكان أفضل.

ماذا حدث بعد ذلك؟

انتقلت لهم منتصف شهر مايو، لم أكن ألعب بشكل منتظم بسبب توقف الكرة في مصر منذ شهر فبراير لذلك احتجت لوقت لأستعيد مستواي خصوصا وأن عناصر الفريق الهجومية كانت جاهزة فنيا.

ثم انتقلت لفريق يارو على سبيل الإعارة في منتصف الموسم. سجلت 4 أهداف وصنعت 3 خلال مشاركتي في 7 مباريات فقط.

وهنا استدعاني بوب برادلي لمنتخب مصر، وشاركت ضد جورجيا في مباراتي الدولية الأولى ثم مباراتي كوت ديفوار وغانا.

كيف كنت تتعامل مع اللغة في فنلندا؟

اللغة الفنلندية صعبة للغاية، اسمها "سُوامي" وليس لها علاقة بأي لغة نعرفها.

كنت أتواصل بالإنجليزية وهي اللغة الثانية في فنلندا.

في المحاضرات كان المدرب يلقي المحاضرة باللغة الفنلندية، على أن يقوم أحد اللاعبين بترجمة تعليماته باللغة الإنجليزية.

أصعب موقف تعرضت له هناك؟

إدارة النادي رفضت أن أصوم في رمضان.

وأيضا أثناء قيادتي للسيارة قمت بكسر إشارة مرور "وده هناك كارثة"، الأزمة كانت في رؤية رجال الشرطة لي، لكني استطعت الهرب منهم لحسن حظي، ولم يستطيعوا اللحاق بي.

أجمل موقف تعرضت له؟

ابني يوسف وُلد هناك. حضرت عملية الولادة وهذا أفضل شعور يشعر به أي إنسان؛ لأنك تستقبل قدوم ابنك إلى العالم.

أهم إنجاز كروي؟

حصولي على الدوري مع هليسنكي، فاللقب اُحتسب لي لأنني شاركت معهم في 11 مباراة بجانب المباريات التي جلست فيها على دكة البدلاء.

كما أنني سجلت هدفا أنقذ يارو من الهبوط في أخر جولة من نفس الموسم.

وأيضا سجلت أسرع هدف في تاريخ الدوري بعد 11 ثانية فقط من إنطلاق المباراة ضد فريق ماريهام.

شيء في فنلندا تتمنى وجوده في الدوري المصري؟

اللاعبون ملتزمون للغاية. لا خروج على النص على الإطلاق في أرض الملعب أو القيام بأمور غير رياضية.

هناك كل فرد سواء لاعب أو مشجع يعرف حدود واجباته.

أكثر شيء كنت تفتقد له؟

الأكل، رغم وجود العديد من المطاعم الهندية واللبنانية.

ماذا عن الأكلات الشعبية في فنلندا؟

يقومون بعمل نوع من المخبوزات الحلوة يشبه "الدنش"، طعمها كان شهيا لكني لا أتذكر اسمها.

كما يتناولون العيش مع الزبدة مع أي وجبة مثل استخدمنا للأرز والمعكرونة.

أكثر ميزة أحببتها في فنلندا؟

الأمان. هناك لا توجد سرقة، حتى وإن تركت باب منزلك مفتوحا.

أصدقائي كانوا يقولون لي (ماذا تفعل؟) حين أقوم بغلق الباب بالمفتاح بعد خروجي من المنزل.

أكثر تقليد أحببته هناك؟

لا يوجد شيء معين، لكن الشعب الفنلندي متحضر للغاية. طوال فترة إقامتي هناك لم يقم أي شخص بافتعال أي مشكلة معي.

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