اسم على مسمى - زمالك لوندرينا.. "فريق عظيم ومختلف"

كل اسم له مسمى، تلك هي فكرة سلسلتنا. وتخصصها في أندية سُميت على اسم أندية كبرى.

"اسم على مسمى" سلسلة جديدة من FilGoal.com يحكي فيها سبب تسمية أندية على اسم أندية تاريخية عالميا.

وحلقة اليوم ستكون عن نادي زمالك لوندرينا، أحد أندية الهواة في البرازيل والذي سمى تيمنا بنادي الزمالك.

تأسس نادي زمالك لوندرينا عام 2017 وعندما تتصفح صفحة النادي عبر موقع مسابقات مقاطعة لوندرينا تتعرف على بداية النادي الذي يشارك في دوريات الهواة.

"فريق شُكل مؤخرا من قبل مجموعة من الأصدقاء، نسعى قبل كل شيء إلى التوحد والقيام بالنشاط الذي نحبه كثيرا "لعب الكرة" الذي نسعى إليه للهرب من الخارج، فريق جديد يحاول البحث عن الفضاء وإظهار قوته ولكن قبل كل شيء يستمتع".

أما هدف الفريق فهو "هدفنا الأكبر هو أن نكون سعداء باللعب، لكن بالطبع سنشارك في البطولات بحثا عن النصر، نحاول أن نلتمس مكانًا في بطولة النخبة، وسنعمل جاهدين لنكون في أكثر البطولات المتنازع عليها في أقرب وقت ممكن".

تواصلنا مع جوناثان سانتانا مؤسس الفريق وهدافه الأول برصيد 29 هدفا وتحدث عن اختيار اسم نادي الزمالك قائلا: "أردنا اختيار اسم مختلف، فريق عظيم من خارج البلاد وليس متداولا في البرازيل، فالبعض هنا يسمى ناديه تيمنا بريال مدريد وبرشلونة".

وتابع "عثرنا على اسم نادي الزمالك، وجدنا أن النادي حقق العديد من الألقاب ولديه جماهير شغوفة ومن ثم قررنا متابعته".

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وأضاف "نتابع النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالنسبة لنا الأمر معقد، ليس لدينا الكثير من المعلومات لنعرفها عن الزمالك، بشكل عام نتابعهم دائما عبر الإنترنت".

هناك في نفس المسابقة نادي الغرافة ونادي آخر شعاره يحمل احتفال جابريل جيسوس الشهير "الجوال" وأندية أخرى تحمل شعارات معدلة لبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي وبوكا جوينورز وليفربول وأتليتكو مدريد وبرشلونة وفولام.

وعن قميص الفريق خاصة أنه لا يتشابه مع الأبيض سوى في الشعار "غيرنا شعار النادي بشكل بسيط وكذلك القمصان، لأننا لم نكن نعرف ما إذا كان المعجبون سيحبونه. لكن رغبتنا هي صنع واستخدام القميص الأبيض التقليدي".

وأردف "لدينا الكثير من الاتصالات والرسائل من مشجعي نادي الزمالك، اللغة في بعض الأحيان تكون عائقا، لكن سعداء بالمودة في الرسائل التي نتلقاها".

وأكمل "لم نحظى بفرصة أي تواصل مع نادي الزمالك، ومازلنا نتنظر تحقيق حلمنا".

وتطرق للحديث عن ألقاب النادي "الفريق فاز بلقب بطولة ودية ونعاني من بعض المشاكل المادية في الفترة الأخيرة جعلت مستوى الفريق أقل من المتوقع".

وأردف "كل لاعب لديه عمل خاص، أحدنا محاسب وآخر يعمل في المبيعات وآخر في مجال الصحة، لأنه لا يوجد أي عائد من الفريق بل نقسم عوائد الفوز بالمباريات علينا".

واستدرك "في الوقت الحالي لدينا لاعب يخوض فحصا طبيا لأحد الفرق المحترفة ونتمنى أن تسير معه الأمور بشكل طيب".

المسابقة توقفت في المقاطعة منذ منتصف مارس بسبب تفشي فيروس كورونا بعد مرور جولتين على بداية الموسم عقب فوزهم في الجولة الأولى والخسارة في الثانية بنفس النتيجة 3-0 في المباراتين.

جوناثان أتم: "نحن في الوقت الحالي نطبق الحجر الصحي، لا نخض مباريات أو نخرج للشوارع".

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