ناصر ماهر: عدم قيدي في القائمة الإفريقية سبب رحيلي عن الأهلي

الأربعاء، 08 أبريل 2020 - 23:05

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الأهلي - صن داونز

كشف ناصر ماهر لاعب الأهلي المعار لصفوف سموحة عن أسباب رحيله عن القلعة الحمراء بداية الموسم الجاري.

ناصر ماهر

النادي : سموحة

وقال ناصر ماهر عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "عدم إدراج اسمي في قائمة الأهلي الإفريقية هو سبب رحيلي".

وأضاف "سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عقد معي جلسة وأخبرني بصعوبة مشاركتي في المباريات لعدم قيدي في القائمة الإفريقية ولذلك قررت الخروج على سبيل الإعارة".

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وأكمل "أركز في الفترة الحالية على تطوير إمكانياتي للعودة مرة أخرى للأهلي".

وواصل "واخترت الانتقال لسموحة نظرا لأنني لعبت معهم قبل ذلك وأيضا لأن النادي يمتلك الكثير من الإمكانيات ويوفر الاستقرار للاعبين".

وانضم ناصر ماهر بداية الموسم من الأهلي على سبيل الإعارة لصفوف سموحة.

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