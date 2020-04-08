ناصر ماهر: عدم قيدي في القائمة الإفريقية سبب رحيلي عن الأهلي

كشف ناصر ماهر لاعب الأهلي المعار لصفوف سموحة عن أسباب رحيله عن القلعة الحمراء بداية الموسم الجاري.

ناصر ماهر النادي : سموحة

وقال ناصر ماهر عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "عدم إدراج اسمي في قائمة الأهلي الإفريقية هو سبب رحيلي".

وأضاف "سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عقد معي جلسة وأخبرني بصعوبة مشاركتي في المباريات لعدم قيدي في القائمة الإفريقية ولذلك قررت الخروج على سبيل الإعارة".

وأكمل "أركز في الفترة الحالية على تطوير إمكانياتي للعودة مرة أخرى للأهلي".

وواصل "واخترت الانتقال لسموحة نظرا لأنني لعبت معهم قبل ذلك وأيضا لأن النادي يمتلك الكثير من الإمكانيات ويوفر الاستقرار للاعبين".

وانضم ناصر ماهر بداية الموسم من الأهلي على سبيل الإعارة لصفوف سموحة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

عندما هرب شريف أشرف من الشرطة في فنلندا

بروتوكول عودة الدوري الإيطالي

حمادة النقيب يختار الأفضل في كرة اليد

الأهلي يجيب على أنباء المفاوضات مع علاء مهاوي

الأهلي: لا مانع من استكمال الدوري في أغسطس