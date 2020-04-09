اتحاد الكرة: لا نريد التفكير في إلغاء الدوري.. يحتاج 3 أشهر لاستكماله

الخميس، 09 أبريل 2020 - 00:31

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم

قال جمال محمد علي عضو اتحاد الكرة إن مجلس إدارة الجبلاية لا يفكر في إلغاء الموسم الكروي الحالي جراء تفشي فيروس كورونا.

وتحدث عضو مجلس إدارة الكرة لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "الحل الذي لا نريد اللجوء إليه مطلقا هو إلغاء الموسم الجاري".

وأكمل "ما يساعدنا في ذلك إلغاء الأجندة الدولية وتأجيل مباريات البطولات الإفريقية".

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وأضاف "الدوري الممتاز يحتاج 3 أشهر لاستكماله، باقي الدرجات ربما شهرين فقط".

وكان اتحاد الكرة أعلن تأجيل الدوري لأسبوعين قبل أن يمد القرار حتى نهاية شهر أبريل الجاري في ظل فرض حظر التجول في مصر.

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