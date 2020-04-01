مصدر في بيراميدز يكشف لـ في الجول: تفاصيل الاتفاق المبدئي مع فتحي.. وقيمة راتبه كل موسم

الأربعاء، 01 أبريل 2020 - 21:16

كتب : حامد وجدي

هدف أحمد فتحي القاتل في شباك المصري

رفض أحمد فتحي تجديد تعاقده مع الأهلي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري فما صحة أنباء رغبة بيراميدز في ضمه؟

أجاب مصدر من بيراميدز –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "أي ناد يتمنى ضم أحمد فتحي إلى صفوفه".

وواصل "فتحي لاعب كبير وسيضيف الكثير لأي فريق يضمه".

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وتحدث مصدر آخر من بيراميدز –طلب عدم ذكر اسمه أيضا- لـFilGoal.com قائلا: "بالفعل هناك مفاوضات مع فتحي وتوصلنا لاتفاق مبدئي".

وبسؤاله عن تفاصيل المفاوضات أجاب "فتحي سيوقع لنا لعامين مع حصوله على 17 مليون جنيه صافي عن كل موسم".

كان النادي الأهلي قد أعلن رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري رسميا. (طالع التفاصيل)

نادر شوقي وكيل اللاعبين أعلن انفصاله عن فتحي، وأوضح أسبابه لـFilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وانضم أحمد فتحي للأهلي قادما من صفوف شيفيلد يونايتد الإنجليزي في عام 2007 ومنذ ذلك الحين غادر اللاعب الملقب بالجوكر القلعة الحمراء مرتين.

المرة الأولى كانت في عام 2013 حينما انتقل لهال سيتي الإنجليزي لستة أشهر على سبيل الإعارة.

فيما كانت المرة الثانية في عام 2014 حينما رحل في صفقة انتقال حر للدوري القطري وانضم لفريق أم صلال لثلاثة مواسم.

ذلك قبل أن يعود للأهلي مجددا في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع أم صلال.

وتوج أحمد فتحي مع الأهلي بتسع مرات للدوري المصري ومرة لكأس مصر، وأربع كؤوس السوبر المصري.

كما ظفر فتحي مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات والعدد ذاته للسوبر الإفريقي.

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