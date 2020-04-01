نجوم مصر 1934 - (6) حميدو شارلي.. لقب ماراثوني أمام المختلط وبطل الكؤوس السكندري

يقتصر تاريخ مصر في كأس العالم على 3 مشاركات، وتظل المشاركة في 1990 هي الأكثر شهرة في الشارع المصري، رغم المشاركة المبكرة للغاية في 1934 والتي لا تحصل على حقها الكافي.

11 نجما شاركوا في الظهور الأول لكأس العالم 1934، ويعد أكثرهم شهرة عبد الرحمن فوزي صاحب الثنائية في شباك المجر، مباراة مصر الوحيدة في المونديال حتى 1990.

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة لنجوم منتخب مصر الـ 11 الذين شاركوا في كأس العالم 1934 ونلقي عليهم الضوء بشكل أكبر.

الحلقة الخامسة وحميدو شارلي ظهير أيمن منتخب مصر في مواجهة المجر.

شارلي!

عبد الحميد حميدو إبراهيم الشهير بـ "حميدو شارلي" ولد عام 1907 في الإسكندرية وحقق الألقاب بقميص ناديي الاتحاد السكندري والأولمبي ولعب أيضا للأهلي ومن ثم للترام السكندري.

أطلق عليه لقب "شارلي" نسبة للممثل العالمي شارلي شابلن لأنه كان يشبه في الحركة والمشية الشهيرة واشتهاره بخفة الدم.

لعب لصفوف الاتحاد عام 1925 وتوج معه بأول ألقابه عام 1926 بالفوز بكأس مصر على حساب الأهلي بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية وهو بعمر الـ 19.

وفي 1930 انضم للأولمبي رفقة الجيل الذهبي وبعد 3 سنوات فاز بأول ألقاب الفريق في تاريخه على حساب الأهلي بالفوز بكأس مصر، ثم دافع عن لقب النسخة التالية ومحققا لقب الأولمبي الثاني على حساب المختلط.

لقب استثنائي ماراثوني

مباراة الأولمبي والزمالك في نهائي كأس مصر 1934 كانت استثنائية، إذ أقيمت في 14 مايو وكان من المفترض أن تسافر بعثة منتخب مصر لخوض كأس العالم في إيطاليا بعد 3 أيام.

الشوط الأول والثاني انتهى بالتعادل السلبي وكذلك الشوطين الإضافيين، فقرر الحكم محمود بدر الدين لعب شوط إضافي ثالث لأنه لا يوجد موعدا جديدا لخوض مباراة الإعادة مثلما كان يتقضي في تلك الأيام.

لعب الفريقان الشوط الإضافي الثالث حتى يحرز أحداهما هدفا وهو ما تحقق عن طريق فتيحة وردة في الدقيقة 134.

كأس العالم والأهلي

وفقا لرواية مصطفى كامل منصور حارس مرمى منتخب مصر في كأس العالم 1934، فأن حميدو شارلي خاض المباراة وهو مريض.

وعقب كأس العالم لعب للأهلي عام 1935 لمدة موسمين وفاز ببطولتي دوري منطقة القاهرة عامي 1936 و1937، وكأس مصر 1937، كما ارتدى قميص منتخب مصر في أولمبياد برلين 1936 والتي خاض خلالها مباراة وحيدة أمام النمسا انتهت بالخسارة 3-1.

انضم إلى الترام وخسر معهم لقب كأس مصر 1940 أمام الأهلي في المباراة النهائية، وبعد اعتزاله درب الترام وعدة أندية أخرى.

لم يتزوج أبدا وتوفي عام 2003 عن عمر يناهز 96 عاما.

المصادر:

عمقالة كرة القدم المصرية في كأس العالم 1934- كتاب كرة بيديا.

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