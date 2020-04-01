بيان رسمي – الزمالك ينفي استقراره على رحيل 5 لاعبين وإعارة عاشور

نفى نادي الزمالك ما تردد عن اسقرار الجهاز الفني على رحيل خمسة لاعبين بنهاية الموسم الجاري وإعارة إمام عاشور أو كابونجو كاسونجو لاعبا الفريق.

وأصدر الزمالك بيانا رسميا، كشف فيه عدم صحة التقارير الصحفية التي حددت أسماء الراحلين عن الزمالك بنهاية الموسم، وعدم تسلم أي تقارير من باتاريس كارتيرون المدرب الفرنسي للفريق.

وجاء نص خبر الزمالك عبر الموقع الرسمي كالتالي:

نفى مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور، اتخاذ أي قرارات فيما يخص تحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في نهاية الموسم .

ويؤكد مجلس إدارة الزمالك أنه لم يتسلم أي تقارير من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بشأن أسماء اللاعبين الراحلين، وأنه لم يتم عقد أي جلسة مع المدير الفني لمناقشة أي أمور تخص الفريق في ظل الانشغال في الفترة الحالية بالإجراءات الاحترازية في البلاد للوقاية من فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي بأكمله.

وأنه لاصحه لما نشر بشأن الاستغناء عن خمسه لاعبين وإعارة إمام عاشور أو كابونجو كاسونجو.

بعض التقارير نشرت صباح اليوم الأربعاءـ قائمة بأسماء اللاعبين المرشحين للرحيل عن الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وفيها كريم بامبو، ومحمد عنتر، ومحمد عبد السلام، ومحمد حسن، مع إعارة إمام عاشور واحتمالية رحيل كابونجو كاسونجو.

الزمالك قدم أداء رائعا في شهر فبراير الماضي. توج فيه ببطولتي كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي، وكأس السوبر المصري على حساب الأهلي، قبل أن يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر بالفترة الحالية بقرار من مجلس الوزراء المصري وحتى منتصف شهر أبريل المقبل على الأقل، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

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