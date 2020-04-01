الموقع الرسمي: الأهلي يتمنى التوفيق لأحمد فتحي

أعلن النادي الأهلي انتهاء تعاقد أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي خبرا مقتضبا، كان نصه كالتالي:

أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح، عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري.

FilGoal.com كشف في وقت سابق، تعثر مفاوضات النادي الأهلي مع أحمد فتحي لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

نادر شوقي وكيل اللاعبين أعلن عبر FilGoal.com أيضا، فسخ وكالته مع اللاعب بسبب المماطلة في التجديد رغم تلبية مطالبه من قبل النادي. (طالع التفاصيل)

عقد فتحي مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ودخل النادي في مفاوضات مع اللاعب للتجديد خلال الأيام السابقة.

وكان الأهلي قد منح أحمد فتحي مهلة 48 ساعة للتفكير واتخاذ القرار النهائي بشأن التجديد مع النادي.

أحمد فتحي انضم للنادي الأهلي عام 2007 قادما من فريق شيفيلد يونايتد الإنلجيزي، ليستمر مع الفريق حتى الآن. وتخلل تلك الفترة خروجه معارا إلى هال سيتي الإنجليزي عام 2013 مرة، ثم الخروج إلى فريق أم صلال القطري عام 2014 بعد نهاية عقده مع الأهلي، وقبل عودته إلى الفريق الأحمر مجددا عام 2015.

صاحب الـ35 عاما شارك هذا الموسم في 17 مباراة مع الأهلي بمختلف البطولات حتى الآن. صنع فيهم هدفين.

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