بعد رحيل إكرامي وعاشور وفتحي.. تعرف على ترتيب قادة الأهلي للموسم المقبل

في مصر، وفي النادي الأهلي بالتبعية. توضع شارة القيادة على أكتاف اللاعبين بنظام الأقدمية.

أول لاعب مثل الفريق الأول للفريق أو المنتخب، تكون له الأولوية في حمل شارة القيادة عن زملائه الذين انضموا بعده.

والآن ومع إعلان الأهلي رحيل الثلاثي حسام عاشور، وشريف إكرامي، وأحمد فتحي بنهاية عقودهم نهاية الموسم الجاري، يفقد النادي الأحمر ثلاثة من قادته قبل الموسم المقبل.

FilGoal.com رجع للتاريخ، لمعرفة ترتيب قادة الأهلي الجديد للموسم المقبل مع استمرار السير بنظام الأقدمية، وجاء كالتالي:

القائد الأول

سيكون محمد الشناوي حارس الأهلي الأساسي هو القائد الأول الجديد للنادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.

المباراة الأولى لمحمد الشناوي مع الأهلي كانت بتاريخ 6 مايو 2008 في الخسارة أمام إنبي بثلاثية في بطولة الدوري.

القائد الثاني

في حالة غياب محمد الشناوي لأي ظرف، فسيكون أيمن أشرف هو القائد الثاني لـ الأهلي في الموسم المقبل.

قلب دفاع وظهير أيسر الأهلي لعب لأول مرة مع الفريق الأول بتاريخ 8 فبراير 2010 في الخسارة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل لا شيء في بطولة الدوري.

القائد الثالث

القائد الثالث الجديد للـ الأهلي يعاني إصابة طويلة ستبعده لعدة أشهر. سعد سمير مدافع الفريق لعب لأول مرة مع الفريق الأول بتاريخ 13 مايو 2010 في التعادل السلبي أمام الجونة في بطولة الدوري.

القائد الرابع

رامي ربيعة هو رابعة قادة الأهلي في الموسم المقبل. صاحب الـ26 عاما لعب لأول مرة مع الفريق الأول بتاريخ 21 ديسمبر 2010 في الفوز على حرس الحدود بهدفين في بطولة الدوري.

القائد الخامس الأكبر سنا

ورغم أن وليد سليمان نجم وصانع ألعاب الفريق سيصبح أكبر أفراد قائمة الأهلي سنا في الموسم المقبل بعد رحيل شريف إكرامي وأحمد فتحي، إلا إنه سيأتي في المركز الخامس بترتيب القادة.

صاحب الـ35 عاما لعب لأول مرة بقميص الأهلي بتاريخ 28 أغسطس 2011 في التعادل مع مولودية الجزائر 0/0 في دوري أبطال إفريقيا.

القائد السادس

ويأتي عمرو السولية كسادس قادة الأهلي للموسم المقبل. صاحب الـ29 عاما شارك لأول مرة بقميص الأهلي بتاريخ 13 فبراير 2016 في التعادل مع طلائع الجيش سلبيا في بطولة الدوري.

قائد أجنبي

التونسي علي معلول ونجم الفريق الأول يأتي في المركز السابع بترتيب القادة. الظهير الأيسر صاحب الـ30 عاما شارك لأول مرة بقميص الأهلي بتاريخ 27 يوليو 2016 في الفوز على الوداد البيضاوي بهدف دون رد في دوري أبطال إفريقيا.

السادس في حالة البقاء

في حالة عدم رحيل رمضان صبحي مع انتهاء إعارته من نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي واستمراره مع الأهلي، فسيكون هو سادس قادة الفريق.

صاحب الـ23 عاما ظهر لأول مرة بقميص الأهلي في 6 فبراير 2014 في الفوز على غزل المحلة بهدف مقابل لا شيء في بطولة الدوري.

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