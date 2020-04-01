اختبار في البيت – هل تعرف أندية هؤلاء المحترفين؟

هل كنت متابع جيد للمحترفين المصريين على مر تاريخهم؟ حسنا اختبر نفسك.

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم اختبار في البيت.

وأول اختبار سيكون هل تعرف أندية هؤلاء المحترفين؟

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