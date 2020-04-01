اختبار في البيت – هل تعرف أندية هؤلاء المحترفين؟

الأربعاء، 01 أبريل 2020 - 18:56

كتب : FilGoal

اختبار في البيت

هل كنت متابع جيد للمحترفين المصريين على مر تاريخهم؟ حسنا اختبر نفسك.

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم اختبار في البيت.

وأول اختبار سيكون هل تعرف أندية هؤلاء المحترفين؟

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