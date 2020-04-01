ميدو: الأهلي أخطأ بعدم الحفاظ على ثلاثي الفريق.. لن يستطيع تعويضهم أبدا في غرفة الملابس

يرى أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الأهلي قد أخطأ بعدم التجديد للثلاثي الفريق أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور دفعة واحدة.

وكتب ميدو عبر تويتر "الأهلي أخطأ بعدم الحفاظ على فتحي وإكرامي وعاشور دفعة واحدة".

وأضاف "ربما يستطيع تعويضهم فنيا ولكن لن يستطيع تعويضهم أبدا داخل غرفة الملابس".

الأهلي اخطأ بعدم الحفاظ على فتحي وإكرامي وعاشور دفعه واحده.. ربما يستطيع الأهلي تعويضهم فنيا ولكن لن يستطيع تعويضهم أبدًا داخل #اوضة_اللبس — Mido (@midoahm) April 1, 2020

وكان الأهلي قد نشر في بيان رسمي أمنياته بالتوفيق لأحمد فتحي عقب نهاية الموسم الجاري بعدما لم يصل الطرفان لاتفاق نهائي من أجل التجديد.

وتوجه الأهلي في وقت سابق بالشكر إلى كل من حسام عاشور وشريف إكرامي الذي فضل الرحيل بعد نهاية عقده هذا الموسم.

وبعد رحيل ثلاثة من قائدي الفريق، بات محمد الشناوي قائد الأهلي الأول ويليه أيمن أشرف. (من هنا)

ولم يعلن أحمد فتحي أو شريف إكرامي عن وجهتهما المقبلة حتى الآن، بينما لم يتخذ حسام عاشور قراره النهائي بالاعتزال أو الاستمرار في الملاعب مع فريق آخر.











































































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