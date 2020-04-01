ميدو: الأهلي أخطأ بعدم الحفاظ على ثلاثي الفريق.. لن يستطيع تعويضهم أبدا في غرفة الملابس

الأربعاء، 01 أبريل 2020 - 19:43

كتب : FilGoal

منتخب مصر - إكرامي - فتحي

يرى أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الأهلي قد أخطأ بعدم التجديد للثلاثي الفريق أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور دفعة واحدة.

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

شريف إكرامي

النادي : الأهلي

الأهلي

وكتب ميدو عبر تويتر "الأهلي أخطأ بعدم الحفاظ على فتحي وإكرامي وعاشور دفعة واحدة".

وأضاف "ربما يستطيع تعويضهم فنيا ولكن لن يستطيع تعويضهم أبدا داخل غرفة الملابس".

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وكان الأهلي قد نشر في بيان رسمي أمنياته بالتوفيق لأحمد فتحي عقب نهاية الموسم الجاري بعدما لم يصل الطرفان لاتفاق نهائي من أجل التجديد.

وتوجه الأهلي في وقت سابق بالشكر إلى كل من حسام عاشور وشريف إكرامي الذي فضل الرحيل بعد نهاية عقده هذا الموسم.

وبعد رحيل ثلاثة من قائدي الفريق، بات محمد الشناوي قائد الأهلي الأول ويليه أيمن أشرف. (من هنا)

ولم يعلن أحمد فتحي أو شريف إكرامي عن وجهتهما المقبلة حتى الآن، بينما لم يتخذ حسام عاشور قراره النهائي بالاعتزال أو الاستمرار في الملاعب مع فريق آخر.

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