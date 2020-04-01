رجب بكار لـ في الجول: شرف لي ارتداء قميص الأهلي ولكن

الأربعاء، 01 أبريل 2020 - 19:10

كتب : بسام أبو بكر

رجب بكار مع بيراميدز أمام الأهلي

قال رجب بكار الظهير الأيمن لبيراميدز إنه شرف له ارتداء قميص الأهلي حال طلب النادي الأحمر ضمه عقب تأكد رحيل أحمد فتحي عن المارد الأحمر.

رجب بكار

النادي : بيراميدز

الأهلي

وتحدث رجب بكار في تصريح مقتضب لـFilGoal.com قائلا: "ارتداء قميص الأهلي شرف كبير بكل تأكيد".

قبل أن يستدرك "لكن كل شيء في يد إدارة بيراميدز المحترفة".

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وبسؤاله عن تعاقده أجاب "عقدي مستمر مع بيراميدز لعامين مقبلين".

وأردف "لا أعرف أي شيء آخر ووكيلي تامر النحاس هو من يعرف كل شيء، ولكن كما قلت مصيري في يد إدارة بيراميدز".

وأتم "سبق وتلقيت عرض من أحد أندية القمة لكن إدارة بيراميدز رفضت رحيلي وقبلت قرارهم".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن رجب بكار على رأس المرشحين للانضمام إلى صفوف الأهلي بعد رحيل فتحي. (طالع التفاصيل)

وانضم رجب بكار إلى بيراميدز قبل بداية الموسم الماضي، قادما من نادي سموحة.

صاحب الـ29 عاما شارك هذا الموسم في 21 مباراة بين الدوري والكونفدرالية الإفريقية. لم يسجل، وصنع فيهم هدفين.

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